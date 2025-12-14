Suscríbete
Influencer les presta dinero, ellos regresan a pagar y reciben una recompensa que hace llorar a todos

Los préstamos fueron para tratamientos contra el cáncer, pañales, la renta, componer el refri...

Diciembre 13, 2025 
Alejandro Flores
yulay.jpg

Los préstamos fueron una semana antes, sin intereses y a la palabra

TikTok

"¿Tú para qué pediste los 3,600 pesos?”, pregunta el Yulay, influencer conocido por videos en los que explora los valores de la gente.

“Para las biopsias de mi abuelo porque le encontraron dos tumores... y también unos granitos en el brazo”, responde Sergio Jonathan, un adolescente que unos 15 años.
A principios de diciembre, Yulay salió a la calle para hacer préstamos a la palabra, es decir, sin otra garantía que la promesa de la gente de que regresaría una semana después a pagarle.

“Aquí te veo el 9 de diciembre”, les dijo a todos a los que les prestó desde mil pesos para comer hasta 3,600 para biopsia o 1,500 para los pañales del bebé.

En TikTok, los comentarios de los usuarios fueron en su mayoría escépticos, dudando no sólo que regresarían a pagar el préstamo sino de las historias que contaron.

@yulay_ayuda

Pr3stamos din3r0 #yulay #noiticia #mexico

♬ sonido original - Yulay_ayuda

Este fin de semana, Yulay ha comenzado a subir videos de lo que pasó cuando volvió al mismo lugar (la colonia El Tenayo, en el estado de México) para cobrar lo que le debían.

El nieto pagador

“Traje a mi abuelito para que te salude”, le dijo Jonathan al Yulay ahora que volvió para pagar los 3,600 pesos que le había prestado para sus biopsias.
El influencer estaba en un templete, por lo que saludó al abuelo desde lejos, ya que estaba entre la multitud en la calle.
El adolescente efectivamente regresó para pagar. Contó que su familia no tiene el suficiente dinero para pagar los tratamientos de su abuelo y que por eso le pidió el préstamo, que ahora devolvió.

Yulay le dijo: “Estás bien chavo pero eres bien pagador, y por eso, yo te voy a dar los 3,600 pesos”.

@yulay_ayuda

Respuesta a @Dariiana si regreso el joven 🫡 #yulay #noiticia #mexico

♬ sonido original - Yulay_ayuda

Pagar para “callar bocas”

“El de la gorra roja no regresa”, fue uno de los comentarios que más se repitió en el TIkTok de Yulay hacer dos semanas, cuando se hicieron los préstamos.
El de gorra roja se llama Donovan y le pidió dinero para su bebé. Pocos le creyeron pero ahora volvió y pagó.

Yulay lo vio y le dijo: “A mucha gente le callaste la boca, eh”.

Donovan, ahora con gorra negra, respondió: “Que sigan hablando ¿verdad?”
Igual que con Johathan, Yulay le devolvió los mil pesos. “Son para los pañales de mi niña”, dijo el Donovan.

@yulay_ayuda

Pensaron que no iba a regresar #yulay #noiticia #mexico

♬ sonido original - Yulay_ayuda

La recompensa por ser honestos

A todos los que volvieron para pagar el dinero, Yulay se los regresó (a veces completo, otras veces la mitad) como un gesto de reconocimiento por su honestidad de haber vuelto a pesar de que lo único que habían empeñado era su palabra.

@yulay_ayuda

Hasta ahora ya van 5 personas #yulay #noiticia #mexico

♬ sonido original - Yulay_ayuda

Hubo quienes volvieron sólo para explicarlo que “no le pudieron juntar toda la lana” pero que pronto le pagarían. A ellos también el Yulay les condonó la deuda “por el solo hecho de haber vuelto”.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
