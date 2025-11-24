Suscríbete
Eliminan a Rodrigo Murray de "¿Quién es la Máscara?"; menciona a los Derbez en sus agradecimientos

El actor fue el segundo famoso que perdió la Máscara este 23 de noviembre

Noviembre 23, 2025 
Alejandro Flores
Rodrigo Murray

El segundo combate de "¿Quién es la Máscara?” este 23 de noviembre de 2025 representó la caída de otra Máscara.
La primera identidad que se reveló fue la de Wendy Guevara, quien estuvo detrás de María Ovina y tuvo que quitarse la Máscara luego de haber combatido contra CapiBara y Tropi Coco.
A Wendy Guevara la adivinó, como suele ser casi siempre, Carlos Rivera, quien hizo gala de su mote de “Señor Intuición”.
En el segundo combate se enfrentaron Federico García, Hieny Fer y Carro Ñero.

Asi fue el segundo combate de "¿Quién es la Máscara?” del 23 de noviembre

  • Fede Rico García se presentó al combate con una calidad vocal que asombró a los investigadores... pero algunos de ellos pensaron que no necesariamente se trataba de un cantante. Las votaciones de su identidad quedaron así:

Carlos Rivera: Pablo de Matisse
Anahí: Miguel Rodarte
Yadhira Carrillo: Aaron Díaz
Ana Brenda Contreras: Chuy, de Reik
Juanpa Zurita: Jorge Poza

  • Hieny Fer se presentó para beneplácito de Anahí, quien la admira tanto que hasta se puso una pijama morada en su honor. Las opiniones sobre su identidad quedaron como se ve aquí:

Carlos Rivera: Gloria Aura
Anahí: Bárbara López
Yadhira Carrillo: África Zavala
Ana Brenda Contreras: Oka Giner
Juanpa Zurita: Karla Díaz

  • El último combatiente fue Carro Ñero, quien hizo gala de su humor y otra vez despistó a los investigadores. Las apuestas por su identidad fueron:

Carlos Rivera: Gabriel Soto
Anahí: David Zepeda
Yadhira Carrillo: Ariel Miramontes
Ana Brenda Contreras: Juan Diego Covarrubias
Juanpa Zurita: Rodrigo Murray

¿Quién fue el segundo eliminado de "¿Quién es la Máscara?” este 23 de noviembre

Carlos Rivera anunció que los investigadores eligieron seguir viendo a Carro Ñero.

El público votó para seguir viendo a Hieny Fer por lo que Federico García fue condenado a quitarse la Máscara.
La identidad detrás de la Máscara de Federico es Rdorigo Murray

Rodrigo Murray ¿Quién Es La Máscara?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
