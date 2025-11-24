Eliminan a Rodrigo Murray de "¿Quién es la Máscara?"; menciona a los Derbez en sus agradecimientos

El segundo combate de "¿Quién es la Máscara?” este 23 de noviembre de 2025 representó la caída de otra Máscara.

La primera identidad que se reveló fue la de Wendy Guevara, quien estuvo detrás de María Ovina y tuvo que quitarse la Máscara luego de haber combatido contra CapiBara y Tropi Coco.

A Wendy Guevara la adivinó, como suele ser casi siempre, Carlos Rivera, quien hizo gala de su mote de “Señor Intuición”.

En el segundo combate se enfrentaron Federico García, Hieny Fer y Carro Ñero.

Asi fue el segundo combate de "¿Quién es la Máscara?” del 23 de noviembre

Fede Rico García se presentó al combate con una calidad vocal que asombró a los investigadores... pero algunos de ellos pensaron que no necesariamente se trataba de un cantante. Las votaciones de su identidad quedaron así:

Carlos Rivera: Pablo de Matisse

Anahí: Miguel Rodarte

Yadhira Carrillo: Aaron Díaz

Ana Brenda Contreras: Chuy, de Reik

Juanpa Zurita: Jorge Poza

Hieny Fer se presentó para beneplácito de Anahí, quien la admira tanto que hasta se puso una pijama morada en su honor. Las opiniones sobre su identidad quedaron como se ve aquí:

Carlos Rivera: Gloria Aura

Anahí: Bárbara López

Yadhira Carrillo: África Zavala

Ana Brenda Contreras: Oka Giner

Juanpa Zurita: Karla Díaz

El último combatiente fue Carro Ñero, quien hizo gala de su humor y otra vez despistó a los investigadores. Las apuestas por su identidad fueron:

Carlos Rivera: Gabriel Soto

Anahí: David Zepeda

Yadhira Carrillo: Ariel Miramontes

Ana Brenda Contreras: Juan Diego Covarrubias

Juanpa Zurita: Rodrigo Murray

¿Quién fue el segundo eliminado de "¿Quién es la Máscara?” este 23 de noviembre

Carlos Rivera anunció que los investigadores eligieron seguir viendo a Carro Ñero.

El público votó para seguir viendo a Hieny Fer por lo que Federico García fue condenado a quitarse la Máscara.

La identidad detrás de la Máscara de Federico es Rdorigo Murray