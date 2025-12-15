Suscríbete
Roberto Carlos sufre accidente mientras grababa especial de Navidad; “fallaron los frenos”

El cantante brasileño conducía su Cadillac cuando enfrentó un aparatoso accidente.

Diciembre 15, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Roberto-Carlos.jpg

El intérprete de ‘Amigo’ sufrió un aparatoso incidente de auto.

Instagram

Roberto Carlos suele conducir sus autos y se sabe que posee una colección de alta gama donde resaltan varios de marcas como Audio y Lamborghini.

El cantante brasileño Roberto Carlos acudió a lo que solamente sería la grabación de un especial de Navidad cuando terminó protagonizando un accidente automovilístico.

De acuerdo a lo publicado en las redes sociales del intérprete de ‘Cama y mesa’, los hechos ocurrieron la mañana de este domingo, durante el rodaje de un programa especial de fin de año.

Roberto Carlos se encontraba manejando su Cadillac cuando éste presentó fallas en el sistema de frenos lo que terminó impactando contra tres carros del equipo técnico.

Uno de los cantantes reconocidos en el mundo por sus baladas románticas resultó lesionado, sin embargo, no fue el único, pues otras tres personas fueron trasladadas a un hospital de la ciudad de Gramado, aunque sólo de forma preventiva.

“Fue ingresado en el hospital y fue dado de alta poco después, sin mayores problemas. Agradecemos sinceramente las manifestaciones de afecto y tranquilizamos a todos informando que los involucrados están bien”, se lee en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El equipo del intérprete calificó lo ocurrido como un “pequeño accidente” y aseguró que el artista se encuentra en perfecto estado de salud.

Roberto Carlos suele conducir sus autos y se sabe que posee una colección de alta gama donde resaltan varios de marcas como Audio y Lamborghini.

Esta afición por los autos también se ve reflejada en algunas de sus canciones más conocidas, como “O Cadillac” y “O Calhambeque”, término en portugués que se usa para referirse a un coche antiguo deteriorado.

Roberto Carlos
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
