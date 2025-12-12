Suscríbete
Papás regala cirugía a su hija por sus XV años, pero termina con derrame cerebral e inmóvil

Un caso que tenía buenas intenciónes terminó en tragedia.

Diciembre 12, 2025 
MrPepe Rivero
En una clínica de la Ciudad de México ocurrió el peor regalo de XV años. Una familia cumplió el deseo de la jovencita para celebrar su cumpleaños, al regalarle una cirugía estética de nariz.

Lo que sería un sueño cumplido se convirtió en una pesadilla, pues la joven sufrió un derrame con terribles consecuencias.

Ahora, la familia denuncia falta de información por parte de la clínica y exige justicia.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la familia llevó a la quinceañera a una clínica de la colonia Anáhuac en la alcaldía Miguel Hidalgo. El cirujano y su pareja, la presunta anestesióloga, convenció a la familia de realizar la cirugía, al mostrarles videos de otros menores de edad que se habían sometido a un procedimiento similar.

La rinoplastia no se realizó en esa clínica, sino en otro hospital privado. La cirugía se extendió por tres horas, y los padres notaron que su hija no se movía ni hablaba.

“Ningún médico ofreció una explicación clara sobre lo que estaba ocurriendo”.

Personal médico indicó a la familia que se llevaran a la jovencita, pese a que la joven vomitaba sangre. Los padres la trasladaron al Hospital General, y se les informó el diagnóstico: Derrame cerebral, posiblemente por obstrucción de una arteria que conecta la nariz con la cabeza.

La quinceañera permanece en cama, con movimientos similares a los de un bebé, y sin poder mover medio cuerpo. Debe usar medicamentos para disolver coágulos en el cerebro.

Además, debe usar un guante robótico para rehabilitación, pues no mueve un brazo ni una pierna.

Los médicos de la clínica no han proporcionado una respuesta, por lo que la familia exige justicia.

MrPepe Rivero
