Emiliano Aguilar insulta a su tía Marcela Rubiales: "¿Quieres hablar de lo que le hiciste a la familia?”

El enojo de Emiliano Aguilar alcanza cada vez a más miembros de su familia: el cantante ahora se fue en contra de Marcela Rubiales, su tía.
Emiliano explotó emocionalmente este fin de semana luego de enterarse que su hija conoció a Ángela Aguilar. “Yo no di autorización para que la llevaran”, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.
A lo largo de este 2025, Emiliano ha peleado en redes sociales con Pepe Aguilar, su papá, Ángela y Leonardo, sus hermanos.
Su hija ahora está bajo el cuidado de su ex pareja y fue ella la que la llevó a conocer a su tía Ángela, provocando la molestia de Emiliano:
“Yo le dije que no la llevara... pero ya no puedo hacer nada”.
En este contexto es que Marcela Rubiales, cantante y actriz que fue muy popular en los años 80 y 90 con el personaje de la rubia sexy, reprendió a Emiliano.
Por ejemplo, publicó una foto en la que aparece Emiliano de bebé con su papá Pepe y su abuelo Antonio Aguilar. Con este mensaje buscó demostrar que es falso que Pepe Aguilar se desentendió de Emiliano.
Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio
¿Qué dijo Emiliano de su tía Marcela Rubiales?
En un video que publicó este domingo 14 de diciembre en su perfil de Instagram, Emiliano habló duro y con insultos en contra de Marcela Rubiales, quien es hija de Flor Silvestre, su abuela.
“Este mensaje es para mi tía: deja de estarte metiendo donde no te llaman, te están buscando en Guanajuato”, dijo en tono evidentemente burlón.
Ya hace unas semanas, el cantante se metió a la cuenta de Marcela Rubiales para escribir una mofa igual de insultante: publicó la imagen de una momia en las respuestas del mensaje.
Ahora, en su video, no se detuvo en improperios contra Rubiales.
"¿Me quieres regañar a mí? ¿Quieres hablar de tu pasado de lo que le hiciste a la familia?, dijo amenazante al insinuar que sabe cosas de su pasado.
El video termina con una sonrisa y una advertencia ya que le pide que “no se mete en el pleito de la familia”.