Famosos

Emiliano Aguilar insulta a su tía Marcela Rubiales: "¿Quieres hablar de lo que le hiciste a la familia?”

El cantante, hijo de Pepe Aguilar, está enojado porque llevaron a su hija a un concierto de Ángela Aguilar

Diciembre 14, 2025 • 
Alejandro Flores
emiliano aguilar marcela rubiales.jpg

Marcela Rubiales y Emiliano Aguilar pelean en redes

Instagram

El enojo de Emiliano Aguilar alcanza cada vez a más miembros de su familia: el cantante ahora se fue en contra de Marcela Rubiales, su tía.

Emiliano explotó emocionalmente este fin de semana luego de enterarse que su hija conoció a Ángela Aguilar. “Yo no di autorización para que la llevaran”, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.
A lo largo de este 2025, Emiliano ha peleado en redes sociales con Pepe Aguilar, su papá, Ángela y Leonardo, sus hermanos.
Su hija ahora está bajo el cuidado de su ex pareja y fue ella la que la llevó a conocer a su tía Ángela, provocando la molestia de Emiliano:

“Yo le dije que no la llevara... pero ya no puedo hacer nada”.

En este contexto es que Marcela Rubiales, cantante y actriz que fue muy popular en los años 80 y 90 con el personaje de la rubia sexy, reprendió a Emiliano.
Por ejemplo, publicó una foto en la que aparece Emiliano de bebé con su papá Pepe y su abuelo Antonio Aguilar. Con este mensaje buscó demostrar que es falso que Pepe Aguilar se desentendió de Emiliano.

¿Qué dijo Emiliano de su tía Marcela Rubiales?

En un video que publicó este domingo 14 de diciembre en su perfil de Instagram, Emiliano habló duro y con insultos en contra de Marcela Rubiales, quien es hija de Flor Silvestre, su abuela.

“Este mensaje es para mi tía: deja de estarte metiendo donde no te llaman, te están buscando en Guanajuato”, dijo en tono evidentemente burlón.

Ya hace unas semanas, el cantante se metió a la cuenta de Marcela Rubiales para escribir una mofa igual de insultante: publicó la imagen de una momia en las respuestas del mensaje.
Ahora, en su video, no se detuvo en improperios contra Rubiales.

"¿Me quieres regañar a mí? ¿Quieres hablar de tu pasado de lo que le hiciste a la familia?, dijo amenazante al insinuar que sabe cosas de su pasado.

El video termina con una sonrisa y una advertencia ya que le pide que “no se mete en el pleito de la familia”.

Emiliano Aguilar Ángela Aguilar
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
