Aarón Mercury quiere ser galán de telenovela: “Sé que debo prepararme y estoy dispuesto”

Briggitte Bozzo y Aarón Mercury cierran el año como los grandes favoritos del público: han brillado en Las estrellas bailan en Hoy y conquistaron el 2025 con su carisma y éxito imparable

En el corazón vibrante del foro 16 de Televisa San Ángel, Aarón Mercury y Briggitte Bozzo dejaron escapar palabras que, sin proponérselo, se convirtieron en una fotografía íntima de lo que significa para ellos cerrar un año que los catapulto como dos de las figuras más queridas de la pantalla y las redes sociales.

Ambos llegaron al escenario de Las estrellas bailan en Hoy con la energía fresca que distingue a los nuevos ídolos, esos que nacen del vértigo digital, pero que ahora conquistan la televisión como si el destino siempre los hubiera esperado ahí.

Este 2025 les puso un reflector distinto. Para Aarón, recién salido de La Casa de los Famosos México, significo un renacer artístico, una oportunidad que describe como “un proyecto soñado”. Para Briggitte, el año anterior fue un torbellino de fama y crecimiento personal en la segunda edición del mismo reality, experiencia que la transformó y la hizo más fuerte, clara y dueña de sí.

Hoy, juntos en el reality de baile como finalistas, han conquistado al público que los observa como luminarias que brillan sin pedir permiso, naturales, cercanas y queridas. Por eso, su Navidad sabe distinto, más cálida. Aarón Mercury recordó a TVyNovelas con una sonrisa que parecía atravesar los focos del foro 16: “Generalmente nos juntamos toda la familia, siento que es algo muy bonito este tipo de festividades porque luego cada quien anda en su trabajo, en sus cosas”.

“Me parece increíble que haya un momento del año en el que puedas juntarte, platicar, volver a hablar sobre momentos de la infancia. Es muy lindo, por eso este año la vamos a pasar en. Mi casa, voy a estar con toda mi gente, mi mamá, mi abuela, mi hermano”.

Para Aarón Mercury, la Navidad es un refugio, en una mesa donde mandan las manos sabias de las mujeres que lo vieron crecer: “La verdad es que las que cocinan son mi mamá y mi abuela, hacen pavo, chuleta y lo que más me encanta es la ensalada de manzana que hace mi mamá, mientras no le ponga pasas, todo perfecto”.

Sobre su año de éxito, dijo: “Ha sido de puras bendiciones”.

“Entrar a La Casa de los Famosos México fue un gran logro, comencémoslos a apreciar mucho, logré que más gente me conociera, conecté con ese público y me apapachó desde que entré”. Sin embargo, Aarón Mercury tiene claro que nada es permanente: “Entiendo que la fama es efímera, que a veces estás arriba, otras abajo. Entonces mientras esté arriba no me toca más que chambear y agradecer”.

“Este éxito no solo es mío, también es de mi gente, de todas esas personas que me subieron”.

El futuro, en cambio, es una meta que lo mueve sin descanso, no lo mide ni se achica: “Para el próximo año quiero prepararme más en la actuación... Si me piden que cante, cantaré, si me piden que baile, bailaré... me gustaría ser un galán, estar en melodramas, series, películas”.

“Sé que debo prepararme y estoy dispuesto a hacerlo con la disciplina que se requiere”, advirtió Aarón Mercury, quien resume este año: “Todos los años había tratado de despegar, iba bien, pero este 2025, arrancamos con todo”.