Miss Jamaica sufre aparatosa caída a dos días de la final y la sacan en camilla; “no hay huesos rotos”

La aparatosa y terrible caída de la señorita Jamaica, Gabrielle Henry, ocurrió durante la gala preliminar del Miss Universo y mientras desfilaba en su vestido de noche.

A tan sólo dos días de la final, se dio el accidente de la representante de Jamaica, hecho que generó preocupación y que pone en duda el futuro de la joven en el certamen.

La noche del percance, las delegadas lucieron trajes nacionales, de baño y de noche. Y en la última pasarela Gabrielle portaba un vestido color naranja con el que se conducía con seguridad mientras miraba de frente.

👑🇯🇲 | Gabrielle Henry, representante de #Jamaica, sufrió una caída en el escenario y la sacaron rápidamente en camilla.

Sin embargo, a través de videos que circulan en redes sociales se observa cómo Henry no se percata que está muy cerca del borde del escenario, por ello al dar un siguiente paso, pierde el equilibro y cae al vació.

De forma inmediata un equipo de paramédicos se acercó para atención y después la trasladaron en camilla al Hospital Paolo Rangsit, en Tailandia, sede del certamen.

El presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, informó a través de un comunicado que la modelo no sufrió fracturas y que está recibiendo atención médica.

“Me gustaría compartir con la familia de Miss Universo que estamos preocupados por la salud de nuestra Miss Universo Jamaica que, a las 12:00 a.m., hora de Bangkok, salió del hospital donde recibe tratamiento”, escribió el dueño de la competencia de belleza.

Añadió que Gabrielle estuvo acompañada de su familia y que permanecerá en observación, aunque no se aclaró si continuará en la competencia.

“Pedimos amablemente a todos que mantengan el ánimo en alto, la tengan en sus oraciones y envíen pensamientos positivos mientras recibe la atención médica necesaria. Agradecemos a todos por sus muestras de amor, apoyo y oraciones continuas”, expresó Miss Universo Jamaica.

En una actualización del estado de salud de Gabrielle Henry, se confirmó que “no hay huesos rotos y está bajo buen cuidado”. Por fortuna, las revisiones descartan lesiones graves, por lo que podría continuar en el concurso.

La celebración la edición 74 del Miss Universo se llevará a cabo en el Impact Arena de Pak Kret, en Bangkok, el 21 de noviembre, sin embargo, por la diferencia horaria, en México podrá verse un día antes, es decir, el jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas.

