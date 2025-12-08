¿Quién es la Máscara?: Hieny Fer revela su identidad y también que su papá la ayudó desde el cielo

La semifinal de "¿Quién es la Máscara?” tuvo a dos eliminados.

El primero de ellos fue Nocturna, quien perdió la Máscara y reveló que su identidad era Ari Gameplays, tik toker y streamer con 25.2 millones de seguidores.

La semifinal enfrentó en su segundo combate a Hieny Fer, Tropi Coco y Meta Liebre, tres de los favoritos de esta temporada para los investigadores.

¿Cómo fue la segunda semifinal este 7 de diciembre?

“Pase lo que pase, ya ganaste nuestro corazón”, le dijo Anahí a Hieny Fer, que fue la primera en presentarse y que efectivamente ha sido una de las que más empatía ha generado con los investigadores y el público.

La pista de que estuvo en la telenovela Clase 406 llevó a la mayoría del panel ha deducir que detrás de ella se esconde Michelle Vieth.

Tropi Coco volvió a cautivar a la audiencia con una interpretación libre del “Waka Waka” de Shakira.

El combate se cerró con la participación de Meta Liebre cuya energía se convirtió en una pista: “Yo lo que veo es que casi siempre interpretas una canción de Gloria Trevi y esa energía me hace pensar que eres Sofía Niño de Rivera”, dijo Anahí.

Carlos Rivera en cambio, pensó que se trata de Susana González, mientras que Ana Brenda Contreras votó por Ana Claudia Talancón y Juanpa Zurita pensó que detrás de esa máscara está Montserrat Oliver.

El segundo eliminado de la semifinal de ¿Quién es la Máscara?

Los investigadores se reunieron en cónclave para decidir a quién salvar y Carlos Rivera hizo el anuncio:

“Hemos decidido que la gran final tenga en el escenario a Tropi Coco”.

El público votó entonces para el segundo salvado y resultó que fue Meta Liebre

De modo que la Máscara eliminada fue Hieny Fer, quien al quitarse la Máscara reveló que su identidad era Oka Giner.

La actriz aprovechó la oportunidad para recordar a su papá, quien murió hace6 años.

“Cada vez que me subía a este escenario debo confesar que yo hablaba con mi papá”, dijo mientras señalaba al cielo.

Oka contó que gracias a esa energía fue que logró tener este personaje de La Máscara.