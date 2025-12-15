Suscríbete
Hallan los restos de ex Miss Suiza en una licuadora: revelan al culpable detrás del MACABRO plan

El asesinato de Kristina Joksimovic, madre de dos hijos, conmociona al mundo de los certámenes de belleza.

Diciembre 15, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Kristina Joksimovic, exMiss Suiza, fue asesinada por su esposo.

Medios locales han difundido detalles extremadamente gráficos basados en informes forenses y documentos judiciales.

Fue en 2024 cuando un horrible crimen conmocionó a la sociedad suiza. Kristina Joksimovic, de 38 años, y finalista del certamen Miss Suiza en 2007, despareció sin dejar pistas hasta que su padre encontró restos de su piel y cabello en unas bolsas de basura.

Las autoridades iniciaron una investigación por el asesinato y acusan al esposo de la exreina de belleza de haberla estrangulado y manipulado sus restos.

Inicialmente el acusado dijo que encontró a su esposa sin vida, sin embargo, un mes después admitió haberla matado en defensa propia, según documentos judiciales.

Medios locales han difundido detalles extremadamente gráficos basados en informes forenses y documentos judiciales como que desmembró el cuerpo con una sierra y luego usó una licuadora para disolver los restos en una sustancia química.

La pareja vivía en Binningen y tenía dos hijos.

“La Fiscalía de Basilea-Campiña ha concluido la investigación penal sobre el presunto homicidio ocurrido en Binningen el 13 de febrero de 2024. Ha presentado cargos por asesinato y alteración del orden público contra un hombre de 43 años (de nacionalidad suiza) ante el Tribunal Penal de Basilea-Campiña”, dice el comunicado que informa de la detención del hombre, llamado Thomas.

“El acusado se encuentra detenido y se presume su inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad. Con base en los resultados de la investigación penal, la fiscalía de Basilea-Campiña presume que el acusado asesinó a su esposa, de 38 años en el momento del crimen y de nacionalidad suiza, en su domicilio común en Binningen. La fiscalía no ha revelado más detalles sobre las circunstancias del crimen”, añade.

El asesinato hubiera podido quedar sin castigo si el padre de la víctima no hubiera encontró restos de piel y cabellos de su hija en unas bolsas de basura.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
