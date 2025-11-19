Eduardo Capetillo Jr. tuvo fugaz romance con Miss Universo Chile: “La nueva aventura, ¿es conmigo?”

En la vida de los Capetillo-Gaytán hay un episodio casi secreto, pero que logró capturar las miradas: el romance que vivió Eduardo Jr. en 2021 con la entonces modelo e influencer Inna Coll.

Actualmente la chilena representa a su país en Miss Universo.

En aquel momento, fueron una serie de publicaciones las que encendieron las sospechas de que entre ellos había algo más que una amistad. Y aunque la pareja jamás lo confirmó abiertamente, el intercambio digital fue suficiente para que los seguidores de ambos descubrieran el noviazgo.

Lalo sorprendió al dejarse ver al lado de una joven rubia en aquel entonces, y él mismo compartió una fotografía. La misteriosa mujer posaba sonriente muy cerquita del joven intérprete. Sin embargo, los seguidores de Capetillo la identificaron pronto.

Detrás de la mirada de ojos azules ella anunciaba nuevos proyectos profesionales en México. En un posteo escribió: “Cerrando ciclos. Lista para una nueva aventura”, y tan sólo unos minutos después Eduardo escribió: “La nueva aventura, ¿es conmigo?”.

Pero el intercambio de mensajes no paró allí, y mientras un usuario chileno emocionado jugaba con la posibilidad de su romance, les escribió: “Qué lindos, hacen una bonita pareja”. La respuesta del hijo de los Capetillo-Gaytán fue reveladora: “No, es mi polola”, palabra chilena que se refiere al noviazgo. Inmediatamente, Inna colocó un comentario con varios emojis de asombro.

El breve romance de Inna y Eduardo no trascendió, pero su breve amorío dejó en el aire la curiosidad entre los seguidores de ambos.

¿Quién es Inna Moll?

La modelo nació en Vitacura, en 1997, bajo el nombre de María Ignacia Moll Bilbao. Su carrera avanzó de forma ascendente, pues comenzó desde los ocho años sobre las pasarelas.

A los 18 firmó con una agencia nacional y posteriormente emprendió un camino internacional que la llevó a trabajar en Estados Unidos y México.

Su nombre artístico surgió en la agencia, que consideró que “María Ignacia” era demasiado largo para el modelaje, y el apelativo Inna terminó convirtiéndose en su distintivo global. Además, su conexión con los certámenes de belleza venía de familia: su madre, Ana María Bilbao, compitió en Miss Chile en 1987.

