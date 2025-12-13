De streamers a galanes de telenovela: estos famosos han sido eliminados de "¿Quién es la Máscara?”

La final de ¿Quién es la Máscara? enfrenta a los cuatro famosos que han mantenido su identidad en secreto gracias a sus habilidades en el canto y el baile.

Maestro Bops, Tropi Coco, Carro Ñero y Meta Liebre competirán este domingo 14 de diciembre para ganar el título de 2025.

Hasta ahora, todos ellos han mostrado no sólo destreza artística, también para seducir al público y al panel de investigadores que los tienen como los favoritos de esta temporada.

Sin embargo, este año de "¿Quién es la Máscara?” también nos ha dejado grandes revelaciones con famosos que supieron mantener el misterio de su identidad. Muchos de ellos incluso engañaron a los investigadores con la suficiente habilidad para dejarlos mudos cuando se quitaron la Máscara.

Aquí te recordamos a cada uno de los desenmascarados de esta temporada 2025 de "¿Quién es la Máscara?”

Una perrita muy especial

Adamari López fue la primera en perder la Máscara en esta temporada. A pesar de lo pronto que tuvo que mostrar su identidad, la actriz y conductora dijo que disfrutó la experiencia.

En una transmisión en vivo, Adamari López se sinceró con los fans:

“Estoy súper emocionada por haber sido Shiba Moon, esta perrita tan simpática que se creía de la realeza, fue una experiencia muy linda, y me sentí muy feliz y cómoda. Si soy sincera, me quedé con ganas de más, porque fue súper lindo y divertido. Pero también me gustó que no me reconocieran, y no descubrieran quién era”.

El reto de ser Bebeee

En el segundo programa, el elminado salió del segundo combate, en donde se enfrentaron Bebeee, Nocturna y Tony Manguera.

Los investigadores decidieron salvar a Nocturna y en el duelo final, el personaje salvado por el público fue Tony Manguera.

Por lo que el desenmascarado del 19 de octubre fue Bebeee y detrás de ese personaje estaba Marlene Favela.

La actriz contó que lo más complicado fue salir de su zona de confort y animarse a cantar.

Un trío desenmascarado

En la decisión definitiva del tercer programa, el público decidió rescatar a Hieny Fer por lo que el desenmascarado del 26 de octubre fue el trío Sonaja, Chupón y Bebé. Su identidad se reveló al grito de “fuera máscara” y el público supo entonces que eran Los Mascabrothers, Freddy y Germán Ortega.

Sobre el bebé que los acompañó, días más tarde se reveló que fue interpretado por su otro hermano.

El amor de un padre por su hija

Jesús Ochoa se quitó la máscara del cuarto programa y enseguida comenzó a contar la historia del nacimiento de su hija, la cual por cierto, era bien conocida por Carlos Rivera, quien también estaba en las Olimpiadas de Atenas.

El actor reveló que durante esa justa deportiva, él estaba como parte del equipo de Televisa en las transmisiones, pero entonces recibió el aviso de que su hija estaba a punto de nacer y tuvo que pedir permiso para volver a México. Desde entonces, Jesusa (así se llama) se volvió su prioridad.

“Todo esto lo hago mi hija”, dijo Ochoa.

El primer personaje trans de la historia del programa

Los investigadores decidieron salvar en el primer combate del quinto programa fue Meta Liebre. La salvada por el público fue Hieny Fer, por lo que la decisión del desenmascarado quedó entre María Ovina y Ruby Gloss.

Lo que decidió entonces el público fue salvar a María Ovina y Ruby Gloss quedó condenada a quitarse la máscara. En ese momento Anahí dijo que cambiaba de opinión pues coincidía con Rivera en que Ruby Gloss era Cynthia Klitbo y efectivamente fue.

La actriz explicó que Ruby Gloss era un personaje trans en honor a un tío suyo que fue un pionero en la lucha por los derechos de esta comunidad.

La segunda desenmascarada de este programa fue Mini Chang, cuya identidad era Maribel Guardia, es decir que otra vez Carlos Rivera adivinó.

Una amistad revelada

En el primer combate del sexto programa, la votación del público resolvió que el salvado era el Maestro Bops, por lo que Tony Manguera quedó condenado a perder la máscara.

La revelación fue impactante porque se supo que Tony Manguera era Julián Gil.

Eso dio pie a un momento tan emotivo que provocó algunas lágrimas de Ana Brenda Contreras.

“La gente no sabe pero Julián es mi mejor amigo de la escuela, una persona a la que quiero mucho... y por supuesto que voy a ir a darte un abrazo y un beso en la mejilla”, dijo la actriz.

En el segundo combate de este séptimo programa, Odalys Ramírez fue la desenmascarada.

“La gente no lo sabe pero yo siempre quise ser cantante”, dijo la conductora de La Casa de los Famosos y que fue invitada a "¿Quién es la Máscara?” para participar como Sonny Hámster.

Después de haber participado en dos programas, finalmente Hámster-Odalys fue eliminado al enfrentarse a Samurái y Nocturna, que fueron salvados por el público y por los investigadores.

El descubrimiento de Wendy Guevara

El combata del séptimo programa enfrentó a Tropi Coco, María Ovina y Capi Bara. Yadhira Carrillo se encargó de dar a conocer que salvaban a Tropi Coco.

El público votó enseguida para salvar a Capibara por lo que la eliminada fue María Ovina.

Al descubrirse la Máscara, se supo que detrás de María Ovina estuvo siempre Wendy Guevara, tal y como lo había dicho Carlos Rivera.

En este programa número 7, el otro eliminado fue Rodrigo Murray, quien había avanzado en dos combates anteriores con su personaje de Fede Rico García.

La confusión absoluta con Lalo España

En el octavo programa, el primer combate fue especialmente reñido pero al final Anahí anunció que el panel de investigadores decidió salvar a Tropi Coco.

El público, por su parte, votó para salvar a Maestro Bops y a Carro Ñero. Por tanto, el concursante que tuvo que revelar su identidad fue Samurái.

Al quitarse la máscara quedó al descubierto el mayor misterio de la televisión mexicana: detrás de Samurái estaba Lalo España, el comediante de Vecinos.

La revelación fue una sorpresa para Juanpa, Rivera, Anahí y Ana Brenda porque a lo largo de los tres programas en los que participó, ninguno de ellos estuvo siquiera cerca de adivinarlo.

España contó que lo que hizo con Samurái fue dejar de lado la comedia para desviar la atención, además de que su Máscara era voluminosa, dando la impresión de que se trataba de un actor alto.

“Me confundieron con todos menos conmigo, como dice Timbiriche”, bromeó España cuando se quitó la Máscara.

El segundo eliminado de este programa quedó entre Meta Liebre, Nocturna y Hieny Fer. La decisión final que que Capi Bara fuera eliminado y se supo entonces que detrás de esa máscara estaba Diego Klein, el actor protagonista de “Bajo la misma mirada”.

Dos eliminaciones dolorosas

El panel de investigadores se reunió al final del primer combate de este noveno programa y aunque la decisión fue difícil, Ana Benda anunció que salvaban a Maestro Bops.

Cuando tocó el turno del público, el salvado fue Carro Ñero, por lo que Nocturna fue condenada a quitarse la Máscara.

Se reveló entonces que Nocturna era Ari Gameplays, streamer y tik toker con 25.2 millones de seguidores.

Ari, ya sin la Máscara, contó lo emocionante que fue estar en este reality en el que tuvo que construir un personaje.

Juanpa Zurita alabó su actuación: “Todo es que construiste de mover el hombro... era realmente imposible adivinar que eras tú”.

Para el segundo combate, los investigadores se reunieron en cónclave para decidir a quién salvar y Carlos Rivera hizo el anuncio:

“Hemos decidido que la gran final tenga en el escenario a Tropi Coco”.

El público votó entonces para el segundo salvado y resultó que fue Meta Liebre. De modo que la Máscara eliminada fue Hieny Fer, quien al quitarse la Máscara reveló que su identidad era Oka Giner.

La actriz aprovechó la oportunidad para recordar a su papá, quien murió hace 6 años.