Maribel Guardia narra su peor experiencia con el alcohol tras la muerte de su hijo Julián: “Él me salvó”

Habían pasado seis meses de la muerte de Julián Figueroa cuando su madre, Maribel Guardia, tuvo la peor “borrachera” de su vida.

En el canal de Youtube Pinky Promise, Maribel aceptó el reto de Violeta Isfel de contar su experiencia más vergonzosa en una borrachera. La actriz empezó por aclarar que ella no toma, si acaso “una copa de vino cada muerte de Obispo”.

Pero la muerte de su hijo Julián a los 27 años de edad la golpeó de manera tan fuerte y directa que provocó una anécdota dramática que estuvo a punto de costarle la vida.

Ahora la cuenta como un divertimento pero lo cierto es que fue un incidente grave: la actriz quedó flotando en alta mar, agarrada de una soga y gritando para que alguien la rescatara.

“Cuando murió mi hijo, como a los seis meses, fuimos a un barco que rentamos y en medio del dolor por su muerte yo dije: ‘por mi hijo, me voy a tomar una copa... y otra y otra’”.

En ese trance provocado por el alcohol, Maribel decidió comenzar a meditar en la cubierta del barco. La combinación la llevó a gritar a los cuatro mares: Julián, mi amor, te amo.

“Yo estaba meditando muy linda pero puse mi pata arriba en pose de meditación ¡y que salgo volando! Me caí, no sé cómo, pero cuando me vi ya estaba flotando en el mar y agarrada de una cuerda”.

Julián Figueroa murió en 2023 de manera repentina en casa de Maribel Guardia, quien había salido esa noche para dar una función de teatro.

Aquella noche, ha contado la actriz, fue dramática porque sus círculo más cercano retrasó lo más que pudo darle la noticia con el objetivo de que ella pudiera terminar la función y regresar a casa tranquila.

Desde entonces, Maribel ha tenido una vida agitada ya que su nieto Juliancito, y su nuera Imelda vivieron un año en su casa pero en este 2025 comenzó una dura pelea mediática y legal por la custodia del niño.

Yo creo que Julián me salvó

La anécdota de la borrachera en el barco es ahora una historia que Maribel cuenta con la convicción de que su hijo Julián, desde el cielo, la cuidó y protegió.

“No sé cómo no me quebré porque salí rodando por las escaleras. No fue que me caí del barco sino que terminé flotando en la parte de atrás”.

Lo siguiente que supo es que la rescataron con ayuda de la misma soga de la que estaba agarrada por lo que recomienda no tomar alcohol.