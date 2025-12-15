"¡Soy la dueña de esta tierra!": así actuó Angelique Boyer escena clave de “Doménica Montero”

La historia de Doménica Montero tiene un punto culminante: cuando Doménica deja de ser una mujer de buen corazón para convertirse en despiadada y autoritaria.

Producida en México por primera vez a finales de la década de los 70, cuando fue protagonizada por Iran Eory, este melodrama de Inés Rodena tiene un matiz realista que le ha permitido mantenerse vigente durante casi cuatro décadas.

Tras la producción protagonizada por Irán Eory, siguieron las adaptaciones que tuvieron en el papel estelar a Angélica Rivera y a Lucero, bajo el título de “La Dueña” y “Soy tu dueña”.

Estos títulos fueron elegidos con base en esa escena clave en la telenovela, en la que decide asumir el control del rancho familiar, lo que representa un reto pues desafía los prejuicios machistas y los tabús en contra de la mujer.

La Doménica de Angelique Boyer

Angelique Boyer fue elegida para protagonizar la cuarta versión de esta telenovela, junto con Marcus Ornellas como el propietario del rancho de al lado, con el cual empieza peleando pero que probablemente se convierta en el hombre que la hacer creer nuevamente en el amor.

Su relación comienza con una escena en la que Ornellas esta sentado a la orilla de un lago. Boyer supone que ese lago le pertenece pero Ornellas le explica que no, que está dentro de sus terrenos.

Entonces sucede la primera vez que Boyer-Doménica se asume como la Dueña, la mandamás, la mujer de la que nadie se va a burlar.

Boyer en el personaje de Doménica Montero ViX

“Ya me cansé que quieran aprovecharse de mí. ¡Estas son mis tierras y todo lo que hay en ellas me pertenece!”, dice mientras se agacha para tomar un puño de su tierra.

Doménica Montero se estrena por ViX el próximo viernes 19 de diciembre. Por las estrellas, el estreno en México es el 19 de enero.

Será en estas fechas cuando se puede ver a Angelique Boyer que dice: “Ni tu ni nadie me van a quitar lo que me pertenece”.