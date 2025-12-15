Suscríbete
Telenovelas

"¡Soy la dueña de esta tierra!": así actuó Angelique Boyer escena clave de “Doménica Montero”

La telenovela se estrena en ViX el 19 de diciembre

Diciembre 15, 2025 • 
Alejandro Flores
angelique boyer la dueña.jpg

Angelique Boyer es Doménica Montero

TelevisaUnivision

La historia de Doménica Montero tiene un punto culminante: cuando Doménica deja de ser una mujer de buen corazón para convertirse en despiadada y autoritaria.

Producida en México por primera vez a finales de la década de los 70, cuando fue protagonizada por Iran Eory, este melodrama de Inés Rodena tiene un matiz realista que le ha permitido mantenerse vigente durante casi cuatro décadas.
Tras la producción protagonizada por Irán Eory, siguieron las adaptaciones que tuvieron en el papel estelar a Angélica Rivera y a Lucero, bajo el título de “La Dueña” y “Soy tu dueña”.
PUEDES LEER: El drama amoroso de Irán Eory, la primera Doménica Montero, antes de Angelique Boyer
Estos títulos fueron elegidos con base en esa escena clave en la telenovela, en la que decide asumir el control del rancho familiar, lo que representa un reto pues desafía los prejuicios machistas y los tabús en contra de la mujer.

La Doménica de Angelique Boyer

Angelique Boyer fue elegida para protagonizar la cuarta versión de esta telenovela, junto con Marcus Ornellas como el propietario del rancho de al lado, con el cual empieza peleando pero que probablemente se convierta en el hombre que la hacer creer nuevamente en el amor.
Su relación comienza con una escena en la que Ornellas esta sentado a la orilla de un lago. Boyer supone que ese lago le pertenece pero Ornellas le explica que no, que está dentro de sus terrenos.
TE RECOMENDAMOS: La evolución de Angelique Boyer: de Rebelde a Doménica Montero
Entonces sucede la primera vez que Boyer-Doménica se asume como la Dueña, la mandamás, la mujer de la que nadie se va a burlar.

angelique boyer (1).jpg

Boyer en el personaje de Doménica Montero

ViX

“Ya me cansé que quieran aprovecharse de mí. ¡Estas son mis tierras y todo lo que hay en ellas me pertenece!”, dice mientras se agacha para tomar un puño de su tierra.

Doménica Montero se estrena por ViX el próximo viernes 19 de diciembre. Por las estrellas, el estreno en México es el 19 de enero.
Será en estas fechas cuando se puede ver a Angelique Boyer que dice: “Ni tu ni nadie me van a quitar lo que me pertenece”.

angelique boyer Doménica Montero telenovela
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
barabramori rubi.jpg
Telenovelas
Remasterizan “Rubí”, la telenovela con la que Bárbara Mori supo que NO era feliz
Diciembre 14, 2025
 · 
Alejandro Flores
daniel-arenas-amores-verdaderos-.jpg
Telenovelas
Daniel Arenas vuelve con “Guardián de mi corazón” a las telenovelas de TelevisaUnivision
Diciembre 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero
karime-papas-siempre.jpg
Telenovelas
Karime Pindter cumplió su sueño de estar en telenovela de Televisa: ¿Cómo fue su debut?
Diciembre 11, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Bisnieto-Armendáriz-ok.jpg
Telenovelas
Bisnieto de Pedro Armendáriz se alista para debutar en la novela ‘Mi Rival’ y robar corazones
Diciembre 11, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
selena quinatanilla abraham quintanilla.jpg
Famosos
Abraham Quintanilla y su hija Selena se reúnen gracias a la Inteligencia Artificial
La noticia de la muerte de Abraham se dio este sábado 13 de diciembre. Su hijo AB hizo una emotiva publicación en Instagram
Diciembre 14, 2025
 · 
Alejandro Flores
payasito-tuki-tuki.jpg
Viral
Familia del payasito ‘Tuki Tuki’ exige justicia y revela que lo habían extorsionado, “pero no cedió”
“Porque es darle pie a la delincuencia, es acostumbrarle a la delincuencia”, dijo su tía.
Diciembre 14, 2025
 · 
MrPepe Rivero
emilainoaguilarangela aguilar.jpg
Famosos
Llevan a la hija de Emiliano Aguilar al concierto de Ángela: “yo no le di permiso”
“No puedo hacer nada”, dijo Emiliano con resignación
Diciembre 14, 2025
 · 
Alejandro Flores
lyn may karol g.jpg
Famosos
Ni Karol G pudo hacer el famoso paso de baile de Lyn May
La vedette mexicana estuvo con Karol G para la grabación de su video Tropicoqueta
Diciembre 13, 2025
 · 
Alejandro Flores