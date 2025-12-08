Eliminan a Nocturna de "¿Quién es la Máscara?": “Era imposible adivinar que era una gamer”

La semifinal de "¿Quién es la máscara?” tuvo una temática deportiva y comenzó con Juanpa Zurita presumiendo su playera del América.

Pero no sólo por el hecho de vestirla sino porque conoció a Cuauhtémoc Blanco y se tomó una foto con él.

Ana Brenda Contreras optó por un atuendo de boxeador; Anahí, de entrenador de aerobics; y Carlos Rivera se puso la playera negra de la selección mexicana.

En el primer combate se enfrentaron Maestro Bops, Nocturna y Carro Ñero, con interpretaciones de temas deportivos.

¿Cómo fue el primer combate de la semifinal?

Maestro Bops interpretó “Eye of tiger” e hizo gala de su sentido del humor al interactuar con Omar Chaparro, quien le preguntó si le gustaba hacer reír a su novia. “Depende”, dijo Maestro Bops. ¿De qué? “De si tengo novia”. ¿Y ahorita tiene? “Depende”, dijo otra vez. Los investigadores votaron entonces por su identidad así:

Anahí: José Eduardo Derbez

Carlos Rivera: El Guana

Juanpa Zurita: Daniel Sosa

Nocturna, fie a su estilo, hizo gala de su encanto y sensualidad con su interpretación de “Rosa pastel”, lo que llevó a Carlos Rivera a hacer un comentario misterioso: “Usted ha hecho dos veces referencias a sus atributos... yo creo que usted esconde algo”. Las votaciones sobre su identidad quedaron así:

Juanpa Zurita: Diana Bovio

Ana Brenda Contreras: Alana Flores

Anahí: Mariana Treviño

Caros Rivera: Janette García

Carro Ñero lo que hizo fue interpretar La Copa de la Vida, el eufórico tema futbolero de Ricky Martin.

Carlos Rivera: Gabriel Soto

Anahí: Erik Elías

Ana Brenda Contreras: Daniel Arenas

Juanpa Zurita: Benny Emmanuel

¿Quién fue el primer eliminado de la semifinal de "¿Quién es la máscara?”?

El panel de investigadores se reunió y aunque la decisión fue difícil, Ana Benda anunció que salvaban a Maestro Bops.

Cuando tocó el turno del público, el salvado fue Carro Ñero, por lo que Nocturna fue condenada a quitarse la Máscara.

Se reveló entonces que Nocturna era Ari Gameplays, streamer y tik toker con 25.2 millones de seguidores.

Ari, ya sin la Máscara, contó lo emocionante que fue estar en este reality en el que tuvo que construir un personaje.