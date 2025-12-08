Suscríbete
Eliminan a Nocturna de "¿Quién es la Máscara?": “Era imposible adivinar que era una gamer”

La semifinal del reality enfrentó en su primer combate a Maestro Bops, Carro Ñero y Nocturna

Diciembre 07, 2025 • 
Alejandro Flores
nocturna quien es la mascara.jpg

Nocturna perdió la Máscara

Televisa

La semifinal de "¿Quién es la máscara?” tuvo una temática deportiva y comenzó con Juanpa Zurita presumiendo su playera del América.

Pero no sólo por el hecho de vestirla sino porque conoció a Cuauhtémoc Blanco y se tomó una foto con él.
Ana Brenda Contreras optó por un atuendo de boxeador; Anahí, de entrenador de aerobics; y Carlos Rivera se puso la playera negra de la selección mexicana.
En el primer combate se enfrentaron Maestro Bops, Nocturna y Carro Ñero, con interpretaciones de temas deportivos.

¿Cómo fue el primer combate de la semifinal?

Maestro Bops interpretó “Eye of tiger” e hizo gala de su sentido del humor al interactuar con Omar Chaparro, quien le preguntó si le gustaba hacer reír a su novia. “Depende”, dijo Maestro Bops. ¿De qué? “De si tengo novia”. ¿Y ahorita tiene? “Depende”, dijo otra vez. Los investigadores votaron entonces por su identidad así:

  • Anahí: José Eduardo Derbez
  • Carlos Rivera: El Guana
  • Juanpa Zurita: Daniel Sosa

Nocturna, fie a su estilo, hizo gala de su encanto y sensualidad con su interpretación de “Rosa pastel”, lo que llevó a Carlos Rivera a hacer un comentario misterioso: “Usted ha hecho dos veces referencias a sus atributos... yo creo que usted esconde algo”. Las votaciones sobre su identidad quedaron así:

  • Juanpa Zurita: Diana Bovio
  • Ana Brenda Contreras: Alana Flores
  • Anahí: Mariana Treviño
  • Caros Rivera: Janette García

Carro Ñero lo que hizo fue interpretar La Copa de la Vida, el eufórico tema futbolero de Ricky Martin.
Carlos Rivera: Gabriel Soto
Anahí: Erik Elías
Ana Brenda Contreras: Daniel Arenas
Juanpa Zurita: Benny Emmanuel

¿Quién fue el primer eliminado de la semifinal de "¿Quién es la máscara?”?

El panel de investigadores se reunió y aunque la decisión fue difícil, Ana Benda anunció que salvaban a Maestro Bops.
Cuando tocó el turno del público, el salvado fue Carro Ñero, por lo que Nocturna fue condenada a quitarse la Máscara.
Se reveló entonces que Nocturna era Ari Gameplays, streamer y tik toker con 25.2 millones de seguidores.

Ari, ya sin la Máscara, contó lo emocionante que fue estar en este reality en el que tuvo que construir un personaje.

Juanpa Zurita alabó su actuación: “Todo es que construiste de mover el hombro... era realmente imposible adivinar que eras tú”.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
