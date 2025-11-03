Desenmascaran al renombrado actor detrás de Monsqueez en "¿Quién es la Máscara?”

El cuarto programa de ¿Quién es la Máscara? tuvo batallas cuádruples con personajes que ya habían participado y, por tanto, ganado sus primeros combates.

Aunque al principio parecía que serían dos los desenmascarados, al final solamente fue uno el personaje que tuvo que revelar su identidad ya que nuevamente el panel de investigadores hizo uso del botón de salvación.

En esta ocasión fue Anahí la que quiso rescatar a un enmascarado que estaba condenado a perder su misteriosa botarga.

Así fue el primer combate de ¿Quién es la máscara?

Maestro Bops actuó en el primer combate con una coreografía peculiar ya que dijo que entre sus bailarinas estaba una ex novia, lo cual parecía una pista. Las apuestas por su identidad fueron:

Ana Brenda Contreras: “Es uno de los personajes que más intriga me da. Yo pensé que era Ernesto Laguardia pero ahora veo que es un comediante y creo que puede ser Ricardo O’Farril”

Carlos Rivera: “Yo creo que una de las pistas es lo de “Amigos por siempre"; entonces yo si creo que es Ernesto Laguardia”

Juanpa Zurita. “Yo coincido con Ana Brenda Contreras y partiendo de ese elenco de comediantes y yo creo que puede ser el cotorriso Ricardo Pérez

Anahí: Yo lo veo con muchas tablas en la comedia y me voy a ir con Franco Escamilla”

El segundo combatiente fue Sonny Hamster, quien trató de engañar a los investigadores al decirles que su identidad era La Güereja pero nadie cayó en la trampa

Carlos Rivera: “Yo la veo muy alta y pienso que puede ser Sofía Niño de Rivera”

Ana Brenda Contreras: “Vi una pista que decía algo de guerra y pensé en “Guerra de vecinos”. Yo creo que puede ser Ana Layevska”

Anahí: “Yo he aprendido algo: que cuando no sabes qué decir, hazle caso al señor intuición Carlos Rivera; y creo que es Lidia Ávila”

Juanpa Zurita: “Yo veo que hay una gran actriz y voy también con la pista de la guerra pero de Las hermanas Guerra. Yo creo que puede ser Claudia Álvarez”

El tercer contendiente fue Capibara y los investigadores opinaron así:

Carlos Rivera: “Me suena la telenovela Hasta el fin del mundo, donde estaba un chico... entonces yo creo que es Pedro Fernández”

Juanpa Zurita: “Creo que es un gran actor argentino, así que para mí está más claro que el agua que Capibara es Sebastián Rulli”

Anahí: “Yo creo que puede ser Adrián di Monte”

Ana Brenda Contreras: “Yo creo que es un galán de telenovela, creo que puede ser David Zepeda”

Federico García La Orca provocó algunas confusiones pero al final las votaciones quedaron así:

Ana Brenda Contreras: “Puede ser el maestro Joaquín Cossío pero ahora me voy a quedar con mi apuesta de la vez pasada porque lo veo como Alex Spetizer”

Anahí: “Las pistas me llevaron a “Llegaron de noche” e insisto que puede ser Eugenio Derbez”

Juanpa Zurita: “Para mí está más claro que el agua: yo creo que alguien cercano a Eugenio Derbez: José Eduardo Derbez

Carlos Rivera: “Lo del payasito me dio mucho que pensar. Yo croe que es Albertano, Ariel Miramontes”

Los investigadores, después de una larga deliberación, decidieron salvar a Maestro Bops.

El público, por su parte, votaron por su favorito para que el personaje con menos votos perdiera la máscara. Tras la votación, resultaron salvados Federico García La Orca y Sonny Hamster por lo que el eliminado fue Capibara.

Pero a punto de ser desenmascarado, lo salvó Anahí.

Esto pasó en el segundo combate de ¿Quién es la máscara?

En el segundo combate, participó primero Monsqueez.

Las votaciones para su identidad quedaron así:

Anahí pensó que era Sergio Goyri

Ana Brenda Contreras dijo que era Valentino Lanús

Juanpa Zurita votó por Manuel Flaco Ibañez

Carlos Rivera intuyó que era Manuel Mijares

El segundo participante fue Nocturna, cuyas apuestas por su máscara fueron:

Carlos Rivera pensó que era Andrea Legarreta

Juanpa Zurita dijo que era Susana Zabaleta

Ana Brenda votó por Mónica Huarte

Anahí opinó que era Angelique Boyer

El tercer participante fue Tony Manguera,que generó las siguientes apuestas:

Carlos Rivera: Diego de Erice

Juanpa Zurita: Danny Ocean

Ana Brenda Contreras: Julián Gil

Anahí: Lasso

El cuarto y último participante fue Tropi Coco

Anahí pensó que era Danna Paola

Ana Brenda Contreras dijo que era Sofía Reyes

Juanpa Zurita votó por Melissa Barrera

Carlos Rivera intuyó que era Bianca Marroquín

¿Quién fue el eliminado de Quién es la máscara este 2 de noviembre?

El panel de investigadores en este segundo combate cuadrúple decidió que quería seguir viendo en la competencia a Tropi Coco

El público votó por Nocturna para permanecer en el show. El menos favorito fue Monsqueez.

De modo que el desenmascarado de este 2 de noviembre fue Jesús Ochoa, quien usaba la máscara de Monsqueez.