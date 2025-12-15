Suscríbete
Final de "¿Quién es la Máscara?": Maestro Bops llora al ser eliminado; resulta ser amigo de Juanpa Zurita

El último episodio del programa comenzó con un combate entre Carro Ñero y Maestro Bops

Diciembre 14, 2025 • 
Alejandro Flores
maestro bops juanpazurita.jpg

Maestro Bops fue el primer eliminado de la final

Instagram

La final de ¿Quién es la Máscara? tuvo una nueva dinámica para decidir al ganador.

Lo que se hizo fue dividir a los cuatro participantes en dos combates para enfrentarlos en duelos de eliminación directa.
En el primero de esos combates se enfrentaron Caro Ñero y Maestro Bops, quienes fueron dos de los personajes más consentidos por los investigadores.
La propia Anahí se mostró consternada por esta nueva dinámica. “Yo pensé que era un combate de los cuatro, pero no, es entre ellos dos y ya uno queda eliminado”.

Así fue el primer combate de la final de "¿Quién es la Máscara?” este 14 de diciembre

El primero en aparecer en el escenario de ¿Quién es la máscara? fue Carro Ñero, cuyas últimas pistas se enfocaron en su gusto por los autos y su afición por los viajes. Por supuesto, insistió en que su barrio siempre lo respalda y actualmente se siente “el más protagonista”.
Las apuestas por su identidad se enfocaron en su oficio para la actuación por lo que apostaron por Gabriel Soto y Adrián Uribe.

Al dar sus últimas pistas, Maestro Bops apareció en la Fábrica de Santa, en donde mostró algunos de los juguetes más novedosos. Acorde con las pistas, su número musical fue “Do you remember?”, acompañado por Galletas de Jengibre y Ayudantes de Santa.
Los investigadores lo que opinaron es que Maestro Bops es:

  • Juanpa Zurita: “Hay una nueva pista de súper nova así que esta noche en esta escenario hay un titán de titanes: Franco Escamilla”
  • Ana Brenda Contreras: “Nos dio magia, nos dio baile y qué tal que maestro Bops es Facundo”
  • Anahí: Yo estoy muy confundida por quién eres pero me voy a ir por las pistas y me voy a ir con Ricardo Pérez”
  • Carlos Rivera: “Creo que quien está detrás de Maestro Bops es Slobotzky”
