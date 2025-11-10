¿Quién estaba detrás de Mini Chang, eliminada de “Quién es la máscara” este 9 de noviembre?

El quinto programa de ¿Quién es la Máscara? tuvo a dos desenmascarados.

En el primer combate, Ruby Gloss fue la eliminada y tuvo que quitarse la máscara dejando al descubierto su identidad: Cynthia Klitbo.

En el segundo combate, los otros tres contendientes de este 9 de noviembre se enfrentaron al escrutinio de los investigadores.

Mini Chang fue la primera en aparecer en el escenario, dejando una pista irrefutable: se trata de una actriz protagonista de telenovelas. Las votaciones quedaron así:



Ana Brenda Contreras: “Pienso que las pistas indican que es Angelique Boyer”

Junapa Zurita: “Yo creo que puede ser Esmeralda Pimentel”

Carlos Rivera: “Vi por ahí una bandera de Costa Rica y creo que puede ser Maribel Guardia”

Anahí: “Yo tengo una apuesta de protagonista de telenovelas, yo creo que puede ser Aracely Arámbula”



Samurai fue el segundo combatiente y dio una pista contorversial: el número 7 ha sido importante en su vida. Las intuiciones de los investigadores fueron así:



Ana Brenda Contreras votó por Eduardo Capetillo

Anahí piensa que es Jorge Salinas

Carlos Rivera cree que es Eduardo Santamarina

Carro Ñero apareció para dar una pista extra sobre su identidad ya que dijo que el barrio lo respalda pero Ana Brenda no le creyó: “En realidad es súper fresa”. Las votaciones quedaron así:

Junapa Zurita: Richie O’Farril

Ana Brenda Contreras: Franco Escamilla

Anahí: ¿Qué pasaría si fuera Gabriel Soto?

Carlos Rivera: Hablando de alguien que ha hecho telenovelas creo que puede ser David Zepeda

Los investigadores salvaron a Samurái, luego de una acalorada discusión.

El público votó por la salvación de Carro Ñero

Por lo que le quitaron la Máscara a Mini Chang, cuya identidad era Maribel Guardia, es decir que otra vez Carlos Rivera adivinó.