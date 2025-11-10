Le quitan la máscara a la primera actriz detrás de Ruby Gloss en ¿Quién es la Máscara?

El quinto programa de "¿Quién es la Máscara?” tuvo personajes desconcertantes para los investigadores pero al final Carlos Rivera otra vez demostró que tiene una intuición sin precedentes.

Carlos Rivera le atinó al famoso que estaba detrás del desenmascarado del primer combate de la noche pero además, compartió su arte adivinatoria con Anahí. Juntos revelaron el nombre de la actriz que dio vida a

En este primer combate participaron Meta Liebre, María Ovina, HieniFer y Ruby Gloss. El primero en subirse al escenario a cantar fue Meta Liebre, quien bromeó acerca de haber engañado a su ex, lo que se consideró una pista.

Las apuestas de su identidad quedaron así:

Anahí cree que es Montserrat Oliver

Ana Brenda Contreras piensa que es Fernanda Castillo

Juanpa Zurita dijo que es Alejandra Guzmán

Carlos Rivera cree que es Ashey de Ha Ash

La segunda participante fue María Ovina que desconcertó a los investigadores porque primero pensaron que su identidad era la de una mujer pero luego optaron por la de un hombre.

Carlos Rivera: “Se me hace que puede ser Ricardo Peralta”

Anahí: “Ahora siento que está más claro que es mujer: creo que puede ser Livia Brito

Ana Brenda Contreras: “Voy a mover el avispero, creo que es Niurka”

Juanpa Zurita: “Podría ser Miguel Rodarte”

Hieny Fer resultó cautivadora para los investigadores, quienes no tienen duda que se trata de una actriz o cantante con muchas tablas.

Anahí piensa que es Silvia Navarro

Carlos Rivera cree que es Linda

Ana Brenda Contreras votó por Oka Giner

Juanpa Zurita dijo que es Camila Sodi

Ruby Gloss fue la última en participar y fue ella la que provocó la aparición de Carlos Rivera y su intuición.

Carlos Rivera votó por Cynthia Klitbo

Juanpa Zurita optó por Itati Cantoral

Ana Brenda Contreras dijo que era Lili Estefan

Anahí votó por Gaby Spanic

Los investigadores decidieron salvar a Meta Liebre. La salvada por el público es Hieny Fer, por lo que la decisión del desenmascarado quedó entre María Ovina y Ruby Gloss.

Lo que decidió entonces el público fue salvar a María Ovina y Ruby Gloss quedó condenada a quitarse la máscara. En ese momento Anahí dijo que cambiaba de opinión pues coincidía con Rivera en que Ruby Gloss era Cynthia Klitbo y efectivamente fue.