Famosos

Gabriel Soto pierde la final de "¿Quién es la Máscara?"; la ganadora es Tropi Coco

Solamente Ana Brenda Contreras adivinó la identidad de la campeona de 2025

Diciembre 14, 2025 • 
Alejandro Flores
tropicoco.jpg

Tropi Coco hizo dueto con Carlos Rivera

Instagram

El combate final de ¿Quién es la Máscara? enfrentó a dos personajes.

Aunque al último programa llegaron cuatro enmascarados, la primera etapa del show consistió en eliminaciones directas, las cuales dieron por resultado que Maestro Bops y Meta Liebre perdieron su Máscara.
Se supo, pues, que el standupero Daniel Sosa y la conductora Marie Claire Harp estaban detrás de Bops y Liebre, respectivamente.
Ambos lloraron al despedirse de su personaje: Sosa porque se lo dedicó a su abuela muerta y Marie Claire porque representó un gran salto en su carrera.

Así fue el combate final de ¿Quién es la Máscara?

Tropi Coco se presentó en la final en un dueto con Carlos Rivera, en el que demostró no sólo su talento, sino su capacidad para sobreponerse a los nervios.
“Siempre lo he dado todo en el escenario, lo importante es no perder el brillo”, dijo con su peculiar sentido del humor.

Carro Ñero fue acompañado, a su vez, por Anahí, quien interpretó una versión libre de “Baila esta cumbia”, original de Selena Quintanilla pero con una letra modificada para incluir referencias al personaje.

Las votaciones del público finalmente dieron por ganador a Tropi Coco, cuya emoción lo llevó a festejar con el público en el estudio. Sin embargo, antes de saber quién es Tropi Coco, se descubrió a Carro Ñero.

Todo sobre "¿Quién es la Máscara? 2025"

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

hieny fer lamascara.jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Hieny Fer revela su identidad y también que su papá la ayudó desde el cielo
“Los chistes buenos eran míos, los malos de mi papá”, bromeó la actriz que estaba detrás de la Máscara de Hieny Fer
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
nocturna quien es la mascara.jpg
Famosos
Eliminan a Nocturna de "¿Quién es la Máscara?": “Era imposible adivinar que era una gamer”
La semifinal del reality enfrentó en su primer combate a Maestro Bops, Carro Ñero y Nocturna
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
federico garcía (1).jpg
Famosos
Eliminan a Rodrigo Murray de "¿Quién es la Máscara?"; menciona a los Derbez en sus agradecimientos
El actor fue el segundo famoso que perdió la Máscara este 23 de noviembre
Noviembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
gloss.jpg
Famosos
Le quitan la máscara a la primera actriz detrás de Ruby Gloss en ¿Quién es la Máscara?
El investigador Carlos Rivera otra vez le atinó a la identidad gracias a su intuicción
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
monsqueez.jpg
Famosos
Desenmascaran al renombrado actor detrás de Monsqueez en "¿Quién es la Máscara?”
En el programa de este 2 de noviembre también hubo un salvado ya que Anahí apretó el botón de salvación
Noviembre 02, 2025
 · 
Alejandro Flores
quien es la mascara minichang.jpg
Famosos
¿Quién estaba detrás de Mini Chang, eliminada de “Quién es la máscara” este 9 de noviembre?
En el quinto programa hubo un segundo eliminado, además de Cynthia Klitbo
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
quie esla mascara final.jpg
Famosos
De streamers a galanes de telenovela: estos famosos han sido eliminados de "¿Quién es la Máscara?”
La final de "¿Quién es la Máscara?” es este 14 de diciembre y enfrenta a 4 personajes
Diciembre 12, 2025
 · 
Alejandro Flores

¿Quién es Carro Ñero?

Las últimas votaciones de los investigadores quedaron así:
Ana Brenda Contreras votó entonces por Daniel Arenas como el personaje detrás de Carro Ñero.
Juanpa Zurita opinó que Berth Oh
Carlos Rivera y Anahí votaron juntos y dijeron que se trataba de Gabriel Soto.
Lo que se supo al final es que Carro Ñero era Gabriel Soto, quien besó su Máscara de Carro Ñero. Soto reveló además, que tuvo una inspiración en su familia para el personaje.

“Siempre mencionaba a mi Zopi Lucha, que es mi abuela; mi abuela se llamaba Lucha y era una guerrera, como mi personaje”.

¿Quién es Tropi Coco, el personaje que ganó "¿Quién es la Máscara?” en 2025?

Tropi Coco se quitó la Máscara y se descubrió que era Paulina Goto

¿Quién Es La Máscara? gabriel soto Paulina Goto
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
