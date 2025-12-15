Gabriel Soto pierde la final de "¿Quién es la Máscara?"; la ganadora es Tropi Coco

El combate final de ¿Quién es la Máscara? enfrentó a dos personajes.

Aunque al último programa llegaron cuatro enmascarados, la primera etapa del show consistió en eliminaciones directas, las cuales dieron por resultado que Maestro Bops y Meta Liebre perdieron su Máscara.

Se supo, pues, que el standupero Daniel Sosa y la conductora Marie Claire Harp estaban detrás de Bops y Liebre, respectivamente.

Ambos lloraron al despedirse de su personaje: Sosa porque se lo dedicó a su abuela muerta y Marie Claire porque representó un gran salto en su carrera.

Así fue el combate final de ¿Quién es la Máscara?

Tropi Coco se presentó en la final en un dueto con Carlos Rivera, en el que demostró no sólo su talento, sino su capacidad para sobreponerse a los nervios.

“Siempre lo he dado todo en el escenario, lo importante es no perder el brillo”, dijo con su peculiar sentido del humor.

Carro Ñero fue acompañado, a su vez, por Anahí, quien interpretó una versión libre de “Baila esta cumbia”, original de Selena Quintanilla pero con una letra modificada para incluir referencias al personaje.

Las votaciones del público finalmente dieron por ganador a Tropi Coco, cuya emoción lo llevó a festejar con el público en el estudio. Sin embargo, antes de saber quién es Tropi Coco, se descubrió a Carro Ñero.

¿Quién es Carro Ñero?

Las últimas votaciones de los investigadores quedaron así:

Ana Brenda Contreras votó entonces por Daniel Arenas como el personaje detrás de Carro Ñero.

Juanpa Zurita opinó que Berth Oh

Carlos Rivera y Anahí votaron juntos y dijeron que se trataba de Gabriel Soto.

Lo que se supo al final es que Carro Ñero era Gabriel Soto, quien besó su Máscara de Carro Ñero. Soto reveló además, que tuvo una inspiración en su familia para el personaje.

“Siempre mencionaba a mi Zopi Lucha, que es mi abuela; mi abuela se llamaba Lucha y era una guerrera, como mi personaje”.

¿Quién es Tropi Coco, el personaje que ganó "¿Quién es la Máscara?” en 2025?

Tropi Coco se quitó la Máscara y se descubrió que era Paulina Goto