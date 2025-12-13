¿Dónde y cuándo aparecerá Fátima Bosch por primera vez en México como Miss Universo?

“Fátima Bosch ha inspirado a millones de personas y ahora regresa a dónde todo empezó”, se escucha en un video publicado por la cuenta oficial de Miss Universo.

Esta publicación es el anuncio de la primera aparición pública de Fátima en México luego de haber ganado Miss Universo en Tailandia en noviembre.

Desde entonces, la mexicana ha viajado solamente a Nueva York, donde hizo una presentación pública ante medios de comunicación y fans y a Los Ángeles, donde tuvo un momento polémico al abandonar un programa de la cadena Telemundo.

La polémica detrás de Miss Universo

El reinado de Fátima Bosch como Miss Universo quedó en medio de las acusaciones en contra del presidente y dueño de la marca, el mexicano Raúl Rocha, que enfrenta señalamientos de corrupción en México y de manipulación del certamen en Tailandia.

Bosch regresa a México en un momento de mucha tensión, lo cual ella misma ha reconocido en varias publicaciones de su Instagram.

De hecho, hay que recordar que la Miss Universo ya está en México desde el miércoles, pero quiso pasara desapercibido y llegó al aeropuerto de la Ciudad de México disfrazada de incógnita.

¿Dónde y cuándo reaparecerá Fátima Bosch en México?

Miss Universo anuncia ahora:

“Este domingo 14 de noviembre, México te recibe con los brazos abiertos y el corazón lleno. Regresas a casa como Miss Universo, pero también como la misma mujer que llevó sus raíces, sus valores y su país con orgullo a cada paso”.

El lugar elegido para la celebración de este regreso y su primera aparición en México como Miss Universo es Tabasco, es decir, su ciudad natal.

“Fátima regresa a donde todo comenzó. Únete a nosotros en la celebración del regreso a casa de tu Miss Universo”, se dice en el video grabado en inglés.

El festejo será con un desfile por la ciudad y una celebración en el estadio Centenario, según anunció el gobierno de Tabasco.