Miss Jamaica tuvo fractura y hemorragia intracraneal, sigue en estado crítico y la enviarán a su país

Dan a conocer el delicado estado de la modelo tras la caída que sufrió y el nuevo escándalo que gira alrededor del accidente.

Diciembre 09, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Miss-Jamaica.jpg

La representante de Jamaica en Miss Universo podría no continuar en el certamen tras su caída.

Instagram

“Lo primero que dijo fue que era porque ella no estaba prestando atención”.

Un nuevo escándalo se desarrolla al interior de Miss Universo, particularmente por el accidente que sufrió la representante de Jamaica. Y es que la Organización Miss Universo (MUO) dio una actualización sobre el estado de salud de la modelo.

Gabrielle Henry cayó del escenario durante la ronda preliminar de vestidos de noche el 19 de noviembre pasado.

En un comunicado de prensa, Miss Universo y la familia de Henry proporcionaron más información para aclarar los hechos.

“Dr. Henry sufrió una caída grave a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su caminata durante la competencia preliminar el 19 de noviembre de 2025, resultando en una hemorragia intracraneal con pérdida de conciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas”, decía el comunicado más reciente.

“Fue admitida inmediatamente en cuidados intensivos en Bangkok, donde permaneció en estado crítico bajo constante monitoreo neurológico, y continúa requiriendo supervisión especializada las 24 horas”, continuó el comunicado.

Henry será repatriada a su país “en los próximos días”, según el comunicado, y será “acompañada por un equipo médico de escolta completo y será trasladada directamente al hospital para continuar con el tratamiento y la recuperación”.

Según la Organización Miss Universo, han cubierto los “gastos hospitalarios, médicos y de rehabilitación” de Henry mientras estuvo bajo cuidado en Tailandia. El certamen internacional también afirmó que proporcionó fondos para los “gastos de alojamiento y manutención” de la madre y la hermana de Henry durante su estancia en Tailandia mientras Henry se recuperaba.

Además, afirman que están financiando el “vuelo de repatriación médicamente escoltado organizado por el hospital y se ha comprometido a cubrir todos los gastos médicos futuros derivados de este incidente”.

“Desde el momento en que ocurrió el incidente, la Organización Miss Universo ha estado al lado de Gabrielle y su familia como si fuera su propia familia, asumiendo plena e inmediata responsabilidad sin dudarlo”, compartió el comunicado. “La familia Henry está profundamente agradecida con la Organización Miss Universo por su compasión inquebrantable, presencia y amor mostrado. Su respuesta hasta ahora ha ido más allá de la responsabilidad profesional y ha reflejado devoción y protección de la familia”.

Trascendió que una semana después de que Miss Universo coronara a su ganadora de 2025, Fátima Bosch, la concursante Melissa Sapini, representante de Haití, dijo a la revista People que después de la caída, las concursantes tuvieron una reunión donde alguien de la organización comenzó la conversación culpando a Henry.

“No sé si manejaron eso correctamente. Después de que dijo eso, añadió: ‘Por supuesto, la seguridad es nuestra prioridad número uno’... Pero es como, '¿En serio?’ Eso fue realmente aterrador”.

En el comunicado de prensa, la organización negó tales acusaciones: “Ciertos informes de medios que sugieren que la Dra. Henry contribuyó de alguna manera al incidente son completamente inexactos. La Organización Miss Universo nunca ha atribuido culpa a la Dra. Henry y confirma que esas sugerencias son infundadas y no reflejan los hechos”, decía el comunicado. Y concluyó, “La Dra. Henry y su familia extienden su más sincero agradecimiento al pueblo de Jamaica, la comunidad de Miss Universo y los seguidores de todo el mundo por la abrumadora muestra de amor, oraciones y aliento”.

Por su parte, el copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha, compartió el comunicado de prensa en su Instagram con el mensaje: “Gracias a Dios, nuestra Miss Universo Jamaica se está preparando para regresar a casa. A todos aquellos que se preocuparon por su salud, muchas gracias por apoyarnos con sus cadenas de oración”, comenzó. “Desde nuestro silencio, oramos por la salud y pronta recuperación de la Dra. Gabrielle”.

Dirigiéndose directamente a la concursante, declaró el deseo de Miss Universo de “llevar a cabo juntos los muchos proyectos benéficos que se necesitan [en Jamaica]. Eres nuestra voz y nuestra líder allí”. “A todos aquellos que, impulsados por el oportunismo y el deseo de atención mediática, fabricaron tantas historias crueles e insensibles, sigamos pidiendo a Dios que los perdone y los ayude a encontrar la paz interior, transformando ese odio destructivo que albergan hacia los demás en actos de bondad”, agregó Rocha. “Que esto sea otra lección, ya que se ha revelado que engañaron a aquellos que serán juzgados por sus acciones con información falsa”, finalizó.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias.
