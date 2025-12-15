Final de "¿Quién es la Máscara?": Descubren que Meta Liebre estuvo en La Casa de los Famosos

La final de "¿Quién es la Máscara?” de este 2025 tuvo una dinámica de dos eliminaciones directas antes del combate final.

De modo que la primera ronda enfrentó a Maestro Bops contra Carro Ñero, en la cual el vencedor fue Carro Ñero. Maestro Bops tuvo que quitarse la Máscara y se supo entonces que se trataba del standupero Daniel Sosa.

El segundo combate de eliminación enfrentó a los otros dos finalistas: Tropi Coco contra Meta Liebre, dos de las Máscaras más enigmáticas de esta temporada.

Así fue el segundo combate de la final de ¿Quién es la Máscara?

Tropi Coco utilizó una versión libre de “El guardaespaldas"para hacer una rutina de baile-gimnasia en el que ejecuto incluso un acto de aro suspendido.

Las apuestas por su identidad fueron:



Carlos Rivera: Becky G Junapa Zurita: Sofía Reyes Ana Brenda Contreras: Bianca Marroquín Anahí: Alma Cero

Meta Liebre estuvo tan emocionada por las palabras de los investigadores que lloró por dentro. “Nos estás haciendo llorar a todos”, le dijo Omar Chaparro cuando Meta Liebre se quedó sin palabras para describir las emociones que la inundaban.

Carlos Rivera: “Eres uno de mis favoritos porque saliste al escenario sin miedo: yo creo que eres Ashley de Ha Ash” Junapa Zurita: “Has tenido un desempeño impresionante el en escenario y por eso yo creo que no puede ser otra que Montserrat Oliver” Ana Brenda Contreras: “Yo creo que Meta Liebre sería padrísimo que fuera Yuridia” Anahí: “Nos has impactado con tu energía y yo creo que es Sofía Niño de Rivera”

¿Quién fue el segundo eliminado de "¿Quién es la Máscara?” este 14 de diciembre?

Las votaciones del público se inclinaron por salvar a Tropi Coco, quien estalló en júbilo abrazando a Omar Chaparro.

De modo que el segundo personaje que se tuvo que quitar la Máscara fue Meta Liebre.

Carlos Rivera y Anahí decidieron entonces cambiar su apuesta: “Creemos que puede ser Marie Claire”.

Una vez que se quitó la Máscara, se supo de efectivamente Rivera y Anahí tenían razón: Meta Liebre era Marie Claire Harp

