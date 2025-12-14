Suscríbete
Viral

Familia del payasito ‘Tuki Tuki’ exige justicia y revela que lo habían extorsionado, “pero no cedió”

“Porque es darle pie a la delincuencia, es acostumbrarle a la delincuencia”, dijo su tía.

Diciembre 14, 2025 • 
MrPepe Rivero
payasito-tuki-tuki.jpg

Payasito Tuki Tuki

24 horas

Esta semana conmocionó el asesinato del payasito Tuki Tuki en Perú, luego de que lo contrataron para un show, pero en lugar de una fiesta, se encontró con las balas de un grupo de sicarios.

Su familia exige justicia y revela que el comediante había sido víctima de extorsiones hace pocas semanas.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
maestro bops.jpg
Famosos
¿Quién es el famoso detrás de Maestro Bops? Esto han dicho los investigadores de "¿Quién es la máscara?”
Diciembre 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
la-rosa-guadalupe-principe-rap.jpg
Famosos
Capítulo de La Rosa de Guadalupe ¿se inspiró en escena de Will Smith en ‘El Príncipe del Rap’?
Diciembre 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero

“Hace dos años le habían puesto una granada en la puerta de su casa. Se fue para que se calmaran las cosas, y luego de que volvió, hace dos meses, quisieron extorsionarlo con 50 mil soles”, dijo la tía de Rogers Gallegos Rodríguez, nombre real de Tuki Tuki.

“Pero mi sobrino no cedió. Porque es darle pie a la delincuencia, es acostumbrarle a la delincuencia. Mi sobrino no hacía caso”.

Por ahora, la única pista es la mujer que fingió contratarlo. “Lo contrataron para un show y no había nada en el sito, y ahí lo mataron”.

“En el celular debe estar quién es la señora, de dónde viene el adelanto a mi sobrino”, insiste su familia en busca de pistas

Asimismo, lamentan su pérdida días antes del cumpleaños de su pequeña hija, a quien por cierto, había celebrado horas antes. “Él era el sustento de mi hermana, de mi sobrina, una niña de 5 añitos”.

payaso-tikitiki.jpg

Tiki Tiki

¿Qué dice la policía del caso de Tuki Tuki?

El coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, dijo que se dará con el autor intelectual del homicidio.

“Estamos viendo el tema del celular para construir y fortalecer las hipótesis, cuál fuere el motivo, acá tenemos que esclarecer este evento criminal”.

La Policía Nacional del Perú está investigando el caso, y tiene como principal hipótesis un ajuste de cuentas o un caso de extorsión contra Tuki Tuki. Asimismo, otra hipótesis es que se trate de un ataque a causa de una competencia desleal.

Asesinato Luto
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
payaso-tikitiki.jpg
Famosos
Asesinan al payasito Tuki Tuki Banda Show: Lo contrataron para una fiesta, pero era una trampa
Diciembre 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
quincenera.jpg
Viral
Papás regala cirugía a su hija por sus XV años, pero termina con derrame cerebral e inmóvil
Diciembre 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Muerte-viral.jpg
Viral
Muere atropellada querida actriz a los 60 años; revelan cómo hallaron su cuerpo en la calle
Diciembre 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
club-america-host-city.jpg
Viral
Club América se une a Host City Ciudad de México: Entretenimiento ante la Copa Mundial de la FIFA 2026
Diciembre 11, 2025
 · 
MrPepe Rivero
abraham quintanilla.jpg
Famosos
La fecha de la muerte de Abraham Quintanilla es un misterio para la policía y el forense
AB Quinatnilla 3 anunció la muerte de su padre la mañana de este 13 de diciembre
Diciembre 13, 2025
 · 
Alejandro Flores
daniel-arenas-amores-verdaderos-.jpg
Telenovelas
Daniel Arenas vuelve con “Guardián de mi corazón” a las telenovelas de TelevisaUnivision
La nueva versión de ‘Amores verdaderos’ y ‘Amor en custodia’ promete volver a cautivarnos.
Diciembre 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero
abraham-quintanillla-muerte--.jpg
Famosos
Abraham Quintanilla habló de la muerte: “Tengo la esperanza de ver a Selena otra vez”
Esto decía el padre de Selena Quintanilla.
Diciembre 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero
mariana-seoane-exclusiva-bruja.jpg
Famosos
“Me considero una bruja blanca": Mariana Seoane confiesa lo que echaría al caldero
Con una vorágine de sentimientos en lo personal y profesional, la actriz y cantante nos revela qué la mantiene de pie en un año que la ha marcado profundamente.
Diciembre 13, 2025
 · 
Edson Vázquez