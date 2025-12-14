Familia del payasito ‘Tuki Tuki’ exige justicia y revela que lo habían extorsionado, “pero no cedió”

Esta semana conmocionó el asesinato del payasito Tuki Tuki en Perú, luego de que lo contrataron para un show, pero en lugar de una fiesta, se encontró con las balas de un grupo de sicarios.

Su familia exige justicia y revela que el comediante había sido víctima de extorsiones hace pocas semanas.

“Hace dos años le habían puesto una granada en la puerta de su casa. Se fue para que se calmaran las cosas, y luego de que volvió, hace dos meses, quisieron extorsionarlo con 50 mil soles”, dijo la tía de Rogers Gallegos Rodríguez, nombre real de Tuki Tuki.

“Pero mi sobrino no cedió. Porque es darle pie a la delincuencia, es acostumbrarle a la delincuencia. Mi sobrino no hacía caso”.

Por ahora, la única pista es la mujer que fingió contratarlo. “Lo contrataron para un show y no había nada en el sito, y ahí lo mataron”.

“En el celular debe estar quién es la señora, de dónde viene el adelanto a mi sobrino”, insiste su familia en busca de pistas

Asimismo, lamentan su pérdida días antes del cumpleaños de su pequeña hija, a quien por cierto, había celebrado horas antes. “Él era el sustento de mi hermana, de mi sobrina, una niña de 5 añitos”.

¿Qué dice la policía del caso de Tuki Tuki?

El coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, dijo que se dará con el autor intelectual del homicidio.

“Estamos viendo el tema del celular para construir y fortalecer las hipótesis, cuál fuere el motivo, acá tenemos que esclarecer este evento criminal”.

La Policía Nacional del Perú está investigando el caso, y tiene como principal hipótesis un ajuste de cuentas o un caso de extorsión contra Tuki Tuki. Asimismo, otra hipótesis es que se trate de un ataque a causa de una competencia desleal.