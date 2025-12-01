Suscríbete
Miss Jamaica cumple 10 días en terapia intensiva: "No puede salir de Tailandia"

Hasta ahora toda la comunicación sobre su estado de salud ha sido con comunicados

Noviembre 30, 2025 
Alejandro Flores
El estado de salud de Miss Jamaica, la Doctora Gabrielle Henry todavía es un misterio.

Desde la noche del 19 de noviembre, cuando cayó en al foso del escenario mientras desfilaba por la pasarela previa a la final de Miss Universo, su condición solo se ha conocido a través dos comunicados, uno de ellos firmado por el organismo del certamen de belleza, y el otro publicado por la Ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte, la Honorable Olivia Grange.
Gabrielle Henry no ha reaparecido ni en las redes sociales de Miss Universo, las de Miss Jamaica ni las personales. Tampoco se tiene algún testimonio directo: no ha hablado la familia ni el hospital ha emitido comunicado.

¿Qué se sabe del estado de salud de Miss Jamaica?

La primera versión, publicada por Raúl Rocha, director y copropietario de Miss Universo, fue que la Doctora Henry superó pronto el trance sin mayores contratiempos.

“Me gustaría compartir con la familia de Miss Universo que estamos preocupados por la salud de nuestra Miss Universo Jamaica que, a las 12:00 a.m., hora de Bangkok, salió del hospital donde recibe tratamiento”.

Luego se supo que no, que Miss Jamaica no solo permanecía en el hospital sino que estaba en terapia intensiva.
Miss Universo entonces publicó una comunicado en el que informó que la organización se estaba haciendo cargo de los gastos del hospital y que la familia y la Doctora Henry estaban de acuerdo en comunicar que su caída no había sido responsabilidad del certamen.

Este 30 de noviembre, Olivia Grange, titular del Ministerio de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte, lanzó en Instagram otro informe que agrega pocos datos médicos,

“El Ministerio, en colaboración con la familia de la Dra. Gabrielle Henry, desean expresar nuevamente su agradecimiento por las generosas muestras de cariño, apoyo y oraciones para una de nuestras más recientes Embajadoras Nacionales de Belleza”.

¿Por qué no se ha trasladado a Miss Jamaica?

El mensaje agrega algunas palabras de esperanza y asegura que la familia de la Doctora Gabrielle Henry está segura de que pronto saldrá del hospital.

“La Dra. Henry, Miss Jamaica Universo 2025, permanece en cuidados intensivos en Bangkok, Tailandia, en proceso de recuperación, y a pesar de los contratiempos, la familia informa que se encuentra de buen ánimo”.

Sobre el estado de salud, lo único que se informa es una generalidad acerca de lo que sucede con ella en el hospital.

“Continúan monitoreando su estado en estrecha colaboración con su equipo médico y esperan pacientemente su recuperación y la autorización del equipo médico para su traslado a Jamaica, si no es de emergencia”.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
