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Participante de ‘Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales’ sufre aparatosa caída y termina con GRAVE FRACTURA

La producción detuvo la transmisión en vivo y tras revisar a Frida Urbina, la llevaron de emergencia al hospital.

Junio 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Frida-Urbina.jpg

Frida Urbina se queda fuera de ‘Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales’ tras sufrir terrible lesión.

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“No saben lo mucho que me preparé para este proyecto, era una forma de demostrarme que soy capaz de muchas cosas”.

Gran momento de tensión se vivió la noche del domingo 7 de junio en medio del reality show ‘Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales’. Y es que una de sus participantes sufrió un grave accidente que la dejó ya fuera de la competencia.

Se trata de Frida Urbina, quien tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital luego de caer en uno de los circuitos de velocidad.

Fue en medio de las pruebas físicas de velocidad en contra de su compañera Lilian, donde tropezó con una de las estructuras metálicas.

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En las imágenes que compartió el propio reality se observa el momento en el que a la creadora de contenido se le atora el pie y cae al vacío. Frida cayó en las colchonetas de protección, sin embargo el golpe le ocasionó una lesión.

El equipo médico del programa se acercó para comprobar su estado de salud.

En tanto, se determinó que la caída se debió a un problema de equilibrio, pues al pisar la barra, los tenis de Frida resbalaron.

Aunado a ello, las autoridades del reality tomaron la decisión de cancelar la prueba, pues no se llegó a completar. En un segundo video compartido por la actriz, se le ve siendo traslada a un hospital sobre una ambulancia.

Según los reportes, Frida, quien forma parte del equipo rosa ‘Cobras’, habría sufrido una lesión en la pierna. Al inicio, el médico del show habría determinado que solamente se trataba de un traumatismo, sin fracturas de hueso o ligamento, sin embargo, después se determinó que tiene fractura de peroné.

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Ericka Rodríguez

No obstante, a través de redes sociales, la actriz compartió su frustración y tristeza por tener que dejar de lado el reality del que mencionó: “no saben lo mucho que me preparé para este proyecto, era una forma de demostrarme que soy capaz de muchas cosas”, señaló.

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Cabe recordar que Frida participó antes en ‘Survivor México’. También ha formado parte de emisiones como ‘La venganza de los ExVIP’, ‘Nosotros los guapos’ y ‘Como dice el dicho’. Recientemente acaparó la atención de la opinión pública, debido a su divorcio de Abel Robles.

Finalmente, la creadora mencionó que tiene una lesión que le pide 6 semanas de reposo absoluto, tiempo que dura el programa.

Guerreros Fractura caídas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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