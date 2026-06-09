La madre murió, no dejó testamento y cuatro hermanos se m4taron POR LA HERENCIA; dejan con vida al papá

El pasado domingo 31 de mayo ocurrió una verdadera tragedia luego de que cuatro hermanos pelearon por la herencia ante la muerte de su madre, quien no dejó testamento.

Los hechos ocurrieron en la comunidad Los Miranda, en el municipio de Salamanca, en Guanajuato.

Y es que ante el deceso, comenzó una discusión legal por la casa materna, misma en la que se dieron cita José, J. Guadalupe y Lourdes, quienes exigieron aclarar el reparto de la propiedad y otros terrenos, lo que desencadenó un enfrentamiento con el hermano residente apodado ‘El Chayas’.

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Ante la falta de claridad, el hermano que vivía en la casa con su madre empuñó un arma de fuego y con ella les quitó la vida a sus hermanos para después salir del domicilio y finalmente quitarse la vida.

En medio del conflicto también estaba presente el padre de familia, sin embargo ‘El Chayas’ no atentó contra él.

La propiedad que estuvo en disputa por los hermanos ahora sin vida, pertenecía a la madre de ellos, quien murió en abril de 2026 sin dejar un testamento legal, lo cual motivó la tragedia familiar. En la vivienda, el atacante vivía con su padre de 85 años.

Lo más curioso es que el inmueble es sencillo, de dos pisos, pintado en azul celeste con dos ventanales en la zona superior y abajo una puerta de entrada con cochera.

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El lugar permanece bajo resguardo de las autoridades y los detalles específicos de los interiores no han sido difundidos públicamente por motivos de seguridad y privacidad del caso.

Los tres hermanos quedaron sin vida dentro de la casa que fue la protagonista de la disputa que terminó en tragedia.