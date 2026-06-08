‘La Supermana’ DENUNCIÓ al chofer de InDrive por usar su imagen y MINTIÓ en que no la dejaba bajar

“Que diga entre líneas que no la estoy dejando bajar, denota otra situación”.

Tremendo pleito se desató después de que ‘La Supermana’ intentara hace público que un conductor de la aplicación InDrive “le quiso cobrar todo el viaje” que había solicitado, luego que querer cancelar el servicio de taxi particular.

Entre críticas, funas y dichos donde la comediante, actriz y presentadora drag afirmaba que “estoy siendo sacrificado”, Daniel Vives Ego, su nombre real, llegó hasta el programa donde colabora, ‘Farándula 021’ junto a Horacio Villalobos y Pilar Boliver, y ante ellos volvió a intentar aclarar los hechos.

Argumentó que no sabe utilizar las plataformas y que ofreció disculpas al taxista y al público, pues expresó que ella no tuvo la culpa: “Lo que está sucediendo me sorprendió mucho: estoy siendo sacrificado; y lo peor de todo es que hay unos mensajes de odio muy fuertes”.

Sin embargo, también manifestó que el conductor del taxi, Luis Antonio Barrales no la dejaba bajar del auto.

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Como respuesta, Barrales dijo en un en vivo que, tras la polémica ‘La Supermana’ contactó a InDrive para acusarlo y pedir una sanción en su contra. El chofer compartió que en la plataforma le hicieron saber que Vives Ego reclamó.

“‘Se está proyectando la imagen y la información de uno de nuestros usuarios, el cual en repetidas ocasiones ya hemos recibido quejas por parte de él hacia nosotros de que se está compartiendo su información’, cosa que no es cierto”, dijo Barrales. Y añadió: “no estoy diciendo ni donde la recogí y no sé ni cual es su nombre, pero es una figura pública, no sé cuál sería el problema.

Luego, el propio Barrales fue invitado a ‘Sale el Sol’ donde detalló cómo ocurrieron los hechos.

“Yo soy ingeniero eléctrico, soy godín, trabajo de 9 a 6 en una oficina y después trabajo en la aplicación… me tocó un viaje que estaba pagado medianamente bien, me quedaba como 6 minutos. Llegue por la persona, la espera otros siete, ocho minutos en lo que bajó. No espero tanto, pero dije ‘bueno, me va acercando a mi casa’.

“Se subió, la verdad muy amable… a la mitad del camino recibió una llamada… después lo aclaró que se le canceló un llamado. Me dijo, muy amable, ‘joven, nos tenemos que regresar’ y me quedo pensando mucho cómo explicarle que en la aplicación no se puede modificar… intenté darle opciones, me dijo ‘oríllate y me bajo’ y todo bien hasta allí, hasta que me dice ‘¿cuánto es?’. Los famosos 143 pesos”.

🥊💥 ROUND 3 | CHOFER PODRÍA PERDER SU EMPLEO porque LA SUPERMANA habló a Indrive para denunciarlo por usar su imagen ‼️😱



Mañana estará el chófer en el matutino Sale El Sol para defenderse. 😱 pic.twitter.com/P2fqXlVF9H — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) June 8, 2026

En ese punto de a charla, Barrales aclaró que es mentira que no haya dejado bajar a ‘La Supermana’, pues incluso, cuando quiso grabar su en vivo, ya había regresado al auto de nuevo.

“Eso es muy triste porque esa fue la réplica que surgió en un programa. Yo dejé que fluyeran las cosas, pero no se me hace justo que se presten esas malas declaraciones y más cuando tienes un foco como éste y se presta a malas interpretaciones porque el hecho, que diga entre líneas que no la estoy dejando bajar, denota otra situación”.

El chofer también expresó que “si le quería dar la opción de que la regresaba al punto de origen, pero sí me tenía que pagar los 143 por lo mismo que yo pago la comisión, pero como se puso alterada, opté por dejarla que se vaciara y se bajó del carro. Afortunadamente no pudo abrir la cajuela donde venía su maleta por eso se regresa y me dice que va a hacer un video”.

Ante el reclamo de que él difundió las imágenes sin su consentimiento, subrayó que fue ella quien comenzó a grabar y a hacer pública la situación.

¿Perderá su trabajo?

Luis Antonio manifestó que pese a ‘La Supermana’ lo denunció directamente con InDrive, de la misma compañía no recibió ni un castigo, pero tampoco apoyo.

“Me han llamado dos veces. Son llamadas muy raras, muy simples. No me dan ni apoyo ni un castigo por lo que pasó, simplemente dejaron de contactarme. Yo tampoco los busqué más”, destacando que buscará trabajar lo menos posible con dicha app por los problemas que le puede acarrear.

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Finalmente dijo que no le interesa volver a tener contacto con ‘La Supermana’ “o hablar con ella o solucionarlo porque creo que personalmente debe trabajar en sí misma, porque es una persona medianamente pública y al final del día a mí ni me va ni me viene”.