Horror en guardería: Finge ser padre de familia y termina asesinando con un MACHETE a niños de 2 y 3 años

“Fueron brutalmente apuñalados y asesinados”.

Un perturbado individuo desató pánico y caos al interior de una guardería y es que fingió ser uno de los padres de familia de los niños para atacarlos. El sujeto de 34 años intentó ingresar a la escuela y una vez que lo consiguió puso en marcha el plan que tenía con un machete.

Una vez dentro del jardín, el hombre aseguró la puerta de entrada y luego comenzó a lastimar a los niños de entre 3 y 4 años de edad.

Medios locales recogen que al menos cuatro menores perdieron la vida, una niña y tres niños. Los pequeños tenían poco tiempo de haber sido dejados en la escuela por sus padres, como cada día lo hacían.

TE RECOMENDAMOS: Famosa modelo italiana fue asesinada por su exprometido… ¡y ahora ROBAN su cabeza de su tumba!

El ataque, ocurrido la mañana de este jueves fue atendido por la policía de la ciudad de Kampala, en la capital de Uganda.

Los agentes detuvieron al criminal, un hombre identificado con 34 años del que se mantienen en anonimato más detalles.

¿Por qué mató a los niños en la guardería?

La policía de Uganda informó que el individuo quedó detenido toda vez que había sido interceptado por algunos padres de familia que se encontraban en la guardería, quienes lo golpearon e intentaron lincharlo, sin embargo, los agentes se los arrebataron.

NO TE VAYAS SIN LEER: Modelo y estrella de reality show da a luz en prisión tras ser acusada de DECAPITAR a su novio

La prensa local destacó las declaraciones de la portavoz de policía, Racheal Kawala, quien dijo que cuatro niños -una niña y tres niños- fueron “brutalmente apuñalados y asesinados” en la Escuela del Programa de Desarrollo Infantil Temprano de Ggabam en la división de Makindye de la capital.