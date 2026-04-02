Suscríbete
Síguenos en:
Viral

Horror en guardería: Finge ser padre de familia y termina asesinando con un MACHETE a niños de 2 y 3 años

Autoridades detuvieron al sospechoso que fue directamente a atacar a los menores.

Abril 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Guarderia.jpg

Al menos cuatro niños murieron luego del brutal ataque de un criminal que fingió ser padre de familia.

Getty Images

“Fueron brutalmente apuñalados y asesinados”.

Un perturbado individuo desató pánico y caos al interior de una guardería y es que fingió ser uno de los padres de familia de los niños para atacarlos. El sujeto de 34 años intentó ingresar a la escuela y una vez que lo consiguió puso en marcha el plan que tenía con un machete.

Una vez dentro del jardín, el hombre aseguró la puerta de entrada y luego comenzó a lastimar a los niños de entre 3 y 4 años de edad.

Medios locales recogen que al menos cuatro menores perdieron la vida, una niña y tres niños. Los pequeños tenían poco tiempo de haber sido dejados en la escuela por sus padres, como cada día lo hacían.

TE RECOMENDAMOS: Famosa modelo italiana fue asesinada por su exprometido… ¡y ahora ROBAN su cabeza de su tumba!

El ataque, ocurrido la mañana de este jueves fue atendido por la policía de la ciudad de Kampala, en la capital de Uganda.

Los agentes detuvieron al criminal, un hombre identificado con 34 años del que se mantienen en anonimato más detalles.

Más noticias virales
Perros-perdidos.jpg
Viral
7 perros escapan de un SECUESTRO, recorren 17 km y regresan solos a casa; los llevaban a una carnicería
Un Corgi era el líder que dirigía el recorrido de los canes que escaparon de un camión.
Marzo 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Viral
¡Como en ‘Destino Final’! Poste se INCRUSTA en camión y joven de 17 años pierde un órgano y sufre hemorragia
Marzo 05, 2026
Viral
La historia de ‘Punch’, el bebé mono que se aferra a su peluche tras RECHAZO y abandono de su madre
Febrero 26, 2026
Viral
Pareja protagoniza tremenda discusión y termina ABANDONANDO a su bebé en un parque público
Febrero 24, 2026
Viral
Siete niños intoxicados por comer tamales en Puebla y una niña DA POSITIVO a fentanilo
Febrero 18, 2026
Mamá-Kenia.jpg
Viral
Kenia, la menor que pedía “irse al cielo” para dejar de sufrir por CÁNCER, ya murió, aclara su mamá
Enero 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Malas-calificaciones.jpg
Viral
Padre se DESANGRA y muere; su hijo lo atacó tras reclamarle por sus malas calificaciones
Enero 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Vanessa-Dib.jpg
Viral
Mujer acude a retirarse el DIU y termina con las piernas amputadas; la indemnizan con 88 mil pesos
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

¿Por qué mató a los niños en la guardería?

La policía de Uganda informó que el individuo quedó detenido toda vez que había sido interceptado por algunos padres de familia que se encontraban en la guardería, quienes lo golpearon e intentaron lincharlo, sin embargo, los agentes se los arrebataron.

NO TE VAYAS SIN LEER: Modelo y estrella de reality show da a luz en prisión tras ser acusada de DECAPITAR a su novio

La prensa local destacó las declaraciones de la portavoz de policía, Racheal Kawala, quien dijo que cuatro niños -una niña y tres niños- fueron “brutalmente apuñalados y asesinados” en la Escuela del Programa de Desarrollo Infantil Temprano de Ggabam en la división de Makindye de la capital.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Huevos-tortuga.jpg
Viral
Saqueos de huevos de tortuga en Oaxaca desata INDIGNACIÓN: La Marina salvaguarda dos mil
Abril 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
viaje a la luna artemis 2.jpg
Viral
Así fue el lanzamiento de Artemis 2, el primer viaje a la Luna en 54 años
Abril 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
Valentina-Gilabert (1).jpg
Viral
Valentina Gilabert al borde de la muerte POR SEGUNDA VEZ… ¡por una infección en todos sus órganos!
Marzo 31, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Boda-Un-Tal-Fredo.jpg
Viral
Boda de ‘Un Tal Fredo’, donde cantó Carlos Rivera, provocó DAÑO ECOLÓGICO IRREVERSIBLE y clausuran Cuatro Ciénegas
Marzo 31, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
thalia meme tommy mottola.jpg
Famosos
Tommy Mottola pasa frente de la catedral de San Patricio; ¿dijo o no dijo “ahí se casó Thalía”?
La frase se ha vuelto un meme obligatorio para todos los turistas fans de Thalía
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
tatiana.jpg
Famosos
¿Por qué Tatiana nunca ha querido actuar en telenovelas?
La cantante solamente ha aceptado hacer apariciones especiales e interpretar los temas principales de algunos melodramas infantiles
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
ernesto dalessio (1).jpg
Famosos
El secreto detrás del cuerpo de gimnasio que mostró Ernesto D’Alessio en “Juego de Voces”
El cantante se puso intenso cuando le tocó convertirse en un rockstar
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
la casa de los famosos rata.jpg
Famosos
Habitantes de La Casa de los famosos Telemundo descubren una rata entre la comida del destierro
Entre gritos y versos improvisados, Horacio Pancheri y Luis Coronel enfrentaron al animal
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores