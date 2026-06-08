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Exalcalde LE QUITA la vida a su esposa en plena firma del divorcio… y aparece en el baño de forma trágica

El político les pidió a los abogados que lo dejaran a solas con su expareja y ocurrió lo peor.

Junio 08, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Exalcalde-Brasil.jpg

El exalcalde Romildo Veloso e Silva le arrebató la vida a su esposa y después se suicidó.

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Hay conmoción en el mundo de la política internacional, esto luego de darse a conocer que un exalcalde asesinó a su esposa en plena firma del divorcio.

Los hechos ocurrieron en Brasil y el criminal es Romildo Veloso e Silva, actual concejal del municipio de Ourilandia del Norte. El político atacó a su esposa mientras firmaban el acta para ponerle fin a su unión matrimonial.

El mortal desenlace lo llevó a cabo Veloso tras pedirle a sus abogados que lo dejaran a solas junto a su pareja sentimental Icicléia Alves Veloso.

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Una vez que Romildo agredió de muerte a las mujer, de 41 años, acudió al sanitario con el arma con el que le quitó la vida a Alves y la terminó usando en su contra, dejando una terrible escena.

El juez que llevaba a cabo el trámite de la disolución del vínculo entre el exalcalde y su pareja quedó sorprendido en el momento en el que escuchó las detonaciones dentro de las oficinas mientras esperaba a solas el tiempo que le pidió el concejal.

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Así fueron encontrados sin vida el político y su esposa

Cuando la policía llegó al despacho jurídico encontró a Icicléia Alves Veloso sentada en una de las sillas mientras todavía tenía signos vitales, pero dado que recibió un disparo en la cabeza, quedó inconsciente por lo que fue trasladada a un hospital cercano.

Icicléia fue trasladada de urgencias a un hospital cercano donde permaneció internada en terapia intensiva.

Sin embargo, su estado de salud empeoró y, según el parte médico, entró en “coma profundo”. Finalmente, la unidad de salud confirmó su muerte por “traumatismo craneoencefálico por arma de fuego”.

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La Policía Civil informó que investiga el hecho como feminicidio seguido de suicidio.

feminicidio suicidio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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