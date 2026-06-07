Varias maestras fueron diagnosticadas con cáncer de mama, TODAS de la misma secundaria, ¿qué pasó?

“Funcionarios han indicado que no hay evidencia de peligro inmediato en el edificio y no hay razón para limitar el acceso o uso de la instalación en este momento”.

Al interior de una escuela secundaria se ha generado pánico luego de que varias maestras fueron diagnosticas con cáncer de mama, sin que hasta ahora se sepan los motivos que relacionan dicha enfermedad.

Es en un distrito escolar en Massachusetts donde ya se investigan si posibles factores ambientales podrían ser el motivo por el que las docentes han enfermado.

En tanto, se dio a conocer que al interior de la secundaria se relacionaron múltiples diagnósticos de cáncer de mama o condiciones precancerosas en los últimos años.

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La preocupación fue compartida con familias y personal en una carta que fue enviada a los Superintendentes de las Escuelas Públicas de Uxbridge, David Ljungberg, y el Director de Uxbridge High School, Michael Rubin, quienes describieron la noticia como “sobria” tras las celebraciones de graduación de la Clase 2026 días antes.

“Estamos escribiendo para informarles sobre una preocupación que estamos investigando en Uxbridge High School”, escribieron los administradores. “Varias maestras han sido diagnosticadas con cáncer de mama o condiciones precancerosas en los últimos años”.

Los funcionarios dijeron que aún no está claro si los casos están conectados. “Es, por supuesto, posible que estos múltiples casos no estén conectados entre sí, pero por precaución, estamos investigando cualquier factor ambiental en la escuela que pueda ser un factor en sus diagnósticos”, se lee en la carta.

Las autoridades involucradas expresaron que después de enterarse del diagnóstico comenzaron a trabajar con epidemiólogos, expertos ambientales y científicos para investigar una variedad de posibles factores ambientales.

“Los funcionarios del DPH de Massachusetts han indicado que no hay evidencia de peligro inmediato en el edificio y no hay razón para limitar el acceso o uso de la instalación en este momento”, escribieron Ljungberg y Rubin.

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Los funcionarios dijeron que se espera que la Unidad de Calidad del Aire Interior del Departamento de Salud Pública de Massachusetts realice pruebas de calidad del aire en la escuela.

Las pruebas incluirán mediciones de monóxido de carbono, humedad, temperatura, flujo de aire y otros compuestos orgánicos que podrían contribuir a una calidad del aire inferior a la estándar, informaron medios locales.