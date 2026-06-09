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Sonó ‘Bombón Asesino’ en lugar del himno de Argentina y le recuerdan a Ninel Conde sus ‘ERRORES’

En un partido sonó la canción que hizo famosa Ninel y de inmediato le recordaron el ‘tsunami’ y ‘el viejo oriente’, sus ‘errores’ más virales.

Junio 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Ninel-Conde.jpg

Ninel Conde se volvió tendencia por su popular ‘Bombón Asesino’.

Instagram/Getty Images

Ninel Conde se volvió tendencia casi sin enterarse, y es que su canción más emblemática la puso en el blanco de memes y hasta salieron a relucir sus ‘errores’ más virales como cuando supuestamente confundió al surimi con un ‘tsunami’.

Todo ocurrió en el partido amistoso entre Argentina y Honduras que se llevó a cabo en el estadio Kyle Field, en Texas.

En las bocinas del recinto sonó el himno hondureño y a la espera de que pudiera entonarse el argentino, una confusión hizo que comenzara a escucharse ‘Bombón Asesino’.

TE RECOMENDAMOS: Ninel Conde confunde a Miss Venezuela y dice que “tiene sangre tabasqueña”; le recuerdan lo del “surimi”

Ante la confusión, los deportistas y aficionados quedaron desconcertados y tuvieron que pasar varios segundos para que se corrigiera en error y finalmente se pudiera escuchar el himno argentino.

El incidente provocó una ola de bromas y comentarios entre aficionados de ambos países.

“El DJ del estadio puso una cumbia en lugar del himno nacional de Argentina. Tremendo crack”.
“¡¡EL INSÓLITO ERROR EN ESTADOS UNIDOS!! En los altoparlantes del estadio, a la hora de entonar el himno argentino, sonó EL BOMBÓN ASESINO de Los Palmeras... ¡Increíble!”.
“JAJAJA, En el partido Argentina-Honduras en EEUU pusieron ‘Bombón Asesino’ en lugar del himno argentino por un rato. No descarto para nada sabotaje mexicano ahí”.
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Ninel Conde en tendencia por el partido

La viralización del momento trascendió el ámbito deportivo y alcanzó a los espectáculos, y es que durante horas, usuarios mexicanos asociaron el incidente con Ninel Conde.

La canción ‘Bombón Asesino’ es un tema es emblemático del grupo de cumbia ‘Los Palmeras’, originarios de Santa Fe, Argentina. Sin embargo, en México es ampliamente identificado con Ninel gracias a la versión que lanzó en 2006 y que terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de su carrera.

NO TE VAYAS SIN LEER: Lanzan paquete estético “Bombón Asesino” inspirado en Ninel Conde

Y ya entrados en los memes y los errores, usuarios sacaron a la luz los ‘errores’ más virales de Conde, como cuando supuestamente confundió al surimi con un ‘tsunami’, cuando ‘dijo’ que se iba de luna de miel al ‘Viejo Oriente’, en lugar del ‘Viejo Continente’, cuando habría confundido a Osama Bin Laden con el expresidente Barack Obama o cuando también confundió a Fátima Bosch con la Miss Venezuela y dijo que tenía sangre tabasqueña.

ninel conde honduras argentina
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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