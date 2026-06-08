La noche en que Jaime Maussan se quedó a solas con la tilma de Juan Diego

“No me lo esperaba” , cuenta Jaime Maussan.

El periodista e investigador del fenómeno ovni le contó a Yordi Rosado la experiencia metafísica el día que intentó averiguar cuál era el secreto detrás de la tilma de Juan Diego en el que quedó impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe.

De acuerdo con su narración, Maussan tramitó durante seis el permiso para estar en contacto con el ayate que día a día es visitado por, al menos, 30 mil personas.

“Estuvimos con ella des las 11 de la noche a las cinco de la mañana”, cuenta.

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Su experiencia sucedió en el momento en que sus colaboradores se tomaron un descanso para tomar café y fumar.

La cámara quedó instalada de modo que en el monitor se podía ver directamente a los ojos de la Virgen.

“Yo, como no tomaba café ni fumaba, me quedó con la Virgen y comencé a ver en el monitor los ojos”.

¿Qué vio Jaime Maussan en el ayate de Juan Diego?

Como si fuera un efecto hipnótico, el investigador asegura que se quedó cada vez más absorto en la profundidad de la imagen.

Y entonces, sucedió.

“Aquí, detrás de mi cabeza, escuché una voz que me dijo: '¿qué quieres de mí?’ Puedes creerme o no pero esa imagen está viva, hay una presencia ahí”.

Jaime Maussan todavía no se puede explicar qué fue lo que pasó en ese momento. Y la única forma en que lo ha podido asimilar es que ahí hay una presencia viva.