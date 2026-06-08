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La noche en que Jaime Maussan se quedó a solas con la tilma de Juan Diego

El investigador del fenómeno ovni tuvo una experiencia paranormal con la Virgen de Guadalupe

Junio 08, 2026 • 
Alejandro Flores
jaime maussan (1).jpg

Jaime Maussan y pintura de Juan Diego, de Miguel Cabrera

Instagram Jaime Maussan / Pintura de Miguel Cabrera

“No me lo esperaba” , cuenta Jaime Maussan.

El periodista e investigador del fenómeno ovni le contó a Yordi Rosado la experiencia metafísica el día que intentó averiguar cuál era el secreto detrás de la tilma de Juan Diego en el que quedó impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe.
De acuerdo con su narración, Maussan tramitó durante seis el permiso para estar en contacto con el ayate que día a día es visitado por, al menos, 30 mil personas.
“Estuvimos con ella des las 11 de la noche a las cinco de la mañana”, cuenta.
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Su experiencia sucedió en el momento en que sus colaboradores se tomaron un descanso para tomar café y fumar.
La cámara quedó instalada de modo que en el monitor se podía ver directamente a los ojos de la Virgen.

“Yo, como no tomaba café ni fumaba, me quedó con la Virgen y comencé a ver en el monitor los ojos”.
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Alejandro Flores

¿Qué vio Jaime Maussan en el ayate de Juan Diego?

Como si fuera un efecto hipnótico, el investigador asegura que se quedó cada vez más absorto en la profundidad de la imagen.
Y entonces, sucedió.

“Aquí, detrás de mi cabeza, escuché una voz que me dijo: '¿qué quieres de mí?’ Puedes creerme o no pero esa imagen está viva, hay una presencia ahí”.

Jaime Maussan todavía no se puede explicar qué fue lo que pasó en ese momento. Y la única forma en que lo ha podido asimilar es que ahí hay una presencia viva.

“Por eso tiene tanta fuerza. ¿Qué es? No sé. ¿Es extraterrestre? No sé”.

Jaime Maussan
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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