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¿Cómo se GANABA LA VIDA Marie Claire antes de ser famosa y triunfar en la televisión?

La venezolana compartió sin reparo cuáles fueron las actividades que desempeñó antes de cumplir sus sueños.

Junio 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Marie Claire Harp, ¿a qué se dedicaba antes de ser conductora de televisión?

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“Para las mujeres en esta nueva era, nada es difícil, tenemos la capacidad para hacer nuestros sueños realidad, en todos los aspectos”.

La venezolana Marie Claire Harp vive uno de los momentos más importantes en su carrera, pues es la conductora principal de ‘¿Quién es mejor?’. Pero esta oportunidad le llega a la modelo tras muchos esfuerzos y sacrificios.

A unos días de su debut en las pantallas, Harp compartió detalles de su vida antes de la fama y recordó los momentos difíciles que enfrentó para comenzar a tocar sus sueños.

Marie Claire estuvo triste luego de ser la primera expulsada de ‘La Casa de Los Famosos México’, en su primera edición. Esto porque consideraba que había perdido la posibilidad de que la gente la conociera y descubriera su carisma. Sin embargo, esta mala suerte era en realidad la puerta que comenzaba a abrirse.

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Fue durante un reciente encuentro con la prensa cuando Marie Claire expresó la emoción que siente por esta nueva etapa que inicia.

“Estoy entera, feliz, estoy agradecida, sobre todo agradecida de un buen ser humano bien nacido. Ahora sí que orando mucho para que todo este proyecto salga adelante y que a la gente le guste”, manifestó.

Al tiempo, envió un mensaje a otras mujeres que trabajan para alcanzar sus objetivos.

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Ericka Rodríguez

“Para las mujeres en esta nueva era, nada es difícil, tenemos la capacidad para hacer nuestros sueños realidad, en todos los aspectos”, dijo Harp.

Sin embargo, no dejó de lado el recuerdo de los empleos que desempeño antes de abrirse camino en el mundo del entretenimiento.

“Empecé en restaurantes, haciendo comidas, vendiendo cafés en centros típicos, en muchas cosas tuve que trabajar, pero también nunca dejaba un lado mi carrera universitaria, porque graduarme de abogada y querer estudiar medios de comunicación, en vez de estudiar comunicación social fue una decisión muy difícil”, relató.

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Al mirar en retrospectiva, la modelo y presentadora reconoció que su camino estuvo lleno de obstáculos, aunque hoy cosecha lo que sembró.

“La verdad es que veo para atrás y digo, fue muy complicado y bueno, aquí está la recompensa”, finalizó.

Marie Claire Harp
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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