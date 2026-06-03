Reportan que la hija de 3 años de famosa ‘tiktoker’ cayó a una piscina y se ahogó tras SEGUIR A UN GATO

Difíciles momentos enfrenta una famosa ‘tiktoker’, luego de que se diera a conocer que su hija de 3 años murió ahogada mientras se encontraban en familia, de vacaciones en República Dominicana.

La creadora de contenido conocida como ‘La Negra del Swing’ confirmó el deceso de su pequeña a través de su perfil de Instagram. Al tiempo, anunció dónde sería el último adiós a la nena.

“Amanda Michelle Maldonado será velada en la funeraria Don Bosco a partir de las 4:30”, se puede leer en el mensaje que no posee más detalles.

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Guillersis, nombre real de la influencer, compartió una fotografía en la que aparece junto a su hija y que fue tomada horas antes de la tragedia.

¿Cómo ocurrió el accidente mortal?

Medios locales dan cuenta de que la ‘tiktoker’ y su pareja, el empresario Manny Maldonado, junto a sus dos hijos, estaban disfrutando de unos días en una villa de Puerto Plata, en República Dominicana.

La tragedia habría sucedido alrededor de las 7 de la mañana cuando la pequeña Amanda despertó mientras su madre atendía a su otro hijo más pequeño. La niña habría salido mientras seguía a un gato, cayendo accidentalmente en la piscina, según trascendió.

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¿Quién es Guillersis ‘La Negra del Swing’?

La mujer es una creadora de contenido originaria de Jarabacoa, República Dominicana.

Es conocida en redes sociales como ‘La Negra del Swing’ y comparte contenido familiar junto a sus hijos y el empresario, quien según los reportes, también es muy conocido en la región.