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Un perro LE DISPARÓ a una mujer con una escopeta; estaba dentro de un auto y ella cruzaba la calle

El dueño del carro no estaba en el vehículo en el momento del accidente en el que la víctima resultó herida.

Junio 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Perro-auto.jpg

Un perro le disparó con una escopeta a una mujer.

Getty Images

“Según la ley del estado de Nebraska, es ilegal viajar con una escopeta cargada en un vehículo”.

Por increíble que parezca, una noticia que involucra a un perro y a una escopeta está dándole la vuelta al mundo digital y no se trata de Inteligencia Artificial. Y es que en Nebraska, un perro que se encontraba en una camioneta estacionada terminó disparándole accidentalmente a una mujer.

Medios locales recogen que la policía de Scottsbluff recibió un reporte en el que se alertaba que una persona había resultado herida por una pistola de aire comprimido. Y mientras los agentes se dirigían al lugar, obtuvieron información actualizada donde se agregaba que el incidente involucraba una escopeta.

Cuando los uniformados llegaron, hallaron una camioneta con un remolque. La puerta del lado del pasajero presentaba daños de un disparo de escopeta.

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De acuerdo a la policía, el dueño había entrado a una tienda y habría dejado a su perro en el asiento de atrás. Los agentes presumen que, accidentalmente, el can activó la escopeta que tenía un cartucho listo para provocar una detonación.

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Ericka Rodríguez

En tanto, una mujer que se encontraba en un semáforo cercano recibió el disparo en el brazo.

Ante los hechos, un familiar de la víctima la trasladó a un hospital cercano para que recibiera atención. Médicos confirmaron que no se trató de una herida grave.

Finalmente, la policía emitió una advertencia a la ciudadanía tras el incidente.

“El Departamento de Policía de Scottsbluff recuerda al público que, según la ley del estado de Nebraska, es ilegal viajar con una escopeta cargada en un vehículo”, declaró un portavoz a la revista People.

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“Este incidente también sirve como un recordatorio importante de que la seguridad con las armas de fuego es de máxima importancia a la ahora de manipular, poseer, transportar o mantener cualquier tipo de arma”.

El caso sigue bajo investigación.

perro disparos
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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