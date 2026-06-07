Habitante de La Mansión VIP entró sin saber que necesitaba ayuda psiquiátrica

“Ocupa ayuda, sí, eso se lo hemos dicho todos”, dice HotSpanish al referirse a uno de los habitantes de su reality show, La Mansión VIP.

Naim Darrechi fue el centro de atención durante la última semana del reality debido a sus conductas violentas. No obstante, HotSpanish evitó tomar la decisión de sacarlo de la Mansión y prefirió darle la oportunidad de decidir qué quería hacer: quedarse o salirse para buscar ayuda.

Entre las señales de alerta hubo dos especialmente preocupantes: sus amagos de golpes en contra de la influencer La Jessu, y la ira que descargó contra un muro y una puerta a la que le hizo un hoyo.

TE RECOMENDAMOS: El misterio detrás del exagente que presuntamente le disparó a Paco Stanley y por qué no hay fotos de él

¿Que pasó con Naim Darrechi en La Mansión VIP?

Darrechi finalmente salió del reality con la promesa de que iría a buscar ayuda.

HotSpanish asegura que su intención al contratarlo para La Mansión VIP jamás fue colocarlo en una situación extrema, ya que, de hecho, no sabía que necesitaba ayuda psiquiátrica, sino que fue algo que descubrió dentro del reality.

“Nosotros no pensamos en eso ni en la cuestión de lavar su imagen, como algunos han dicho”.

El creador de contenido revela que lo que descubrió la gente fue lo mismo que descubrió Naim.

“Si tú eres una persona violenta o un agresor, pues se puede ver adentro. Lo que Naim hiciera, la gente lo iba a ver. No quita que es un chico que sí necesita algo de ayuda y lo hemos hablado por no quiere decir que le quiera limpiar la imagen”, dijo en una entrevista publicada por Drama Millennial.

HotSpanish ya prepara la segunda temporada de La Mansión VIP.