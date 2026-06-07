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Así fue el debut de Silvia Navarro en la telenovela ‘Una Mujer Marcada’ en 1979, siendo UNA BEBÉ

La actriz compartió escenas con Sasha Montenegro y Jorge Vargas.

Junio 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Silvia Navarro debutó en las telenovelas siendo muy pequeñita.

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Silvia Navarro es una de las protagonistas de telenovelas más queridas de Televisa, sin embargo, pocos saben que la actriz debutó en los melodramas siendo una bebé.

Fue Alfredo Guidinni quien recordó cuál fue la primera telenovela en la que participó Navarro, quien actualmente estelariza ‘Guardián de mi vida’.

Con una serie de imágenes, el crítico de melodramas compartió las entrañables escenas de Silvia.

“Tu primera lágrima en los melodramas de Televisa con el guapote de Jorge Vargas y ahora tus lágrimas regresan demostrando que eres una extraordinaria y primera actriz en el impacto novelero”, señaló Gudinni.

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Silvia no tardó en reaccionar a la publicación de Alfredo, especialista de las telenovelas, y conmovida, agradeció el recuerdo de sus inicios en Televisa.

“Maestro Gudinni, este regalo no me lo esperaba, acabas de llenar mi corazón GRACIAS y sí, desde entonces ‘Una mujer marcada’ hasta hoy en ‘Guardián de mi vida’. Gracias por tus palabras. ¡Nos vemos en la ficción! Abrazos grandes… GRACIAS”, escribió.

En otra publicación, Gudinni dio detalles de esa primera telenovela de Silvia:

“A través de los años, la mira muy extrañada la niña que interpretó a la hija de Sasha Montenegro. Esa niña conquistaría corazones en el mundo novelero por su capacidad de entrega, profesionalismo y amorosa. Esa niña es Silvia Navarro”, detalló

La primera telenovela de Silvia Navarro fue ‘Una Mujer Marcada’ en 1979, misma que fue producida por Ernesto Alonso y que contaba con la participación de Sasha Montenegro y Jorge Vargas como protagonistas.

Se transmitió en noviembre de 1979 a julio de 1980 y tuvo un total de 90 capítulos.

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La trama de Marissa Garrido cuenta la historia de una mujer embarazada que es abandonada por el hombre que ama por lo que se vuelve dura y vengativa. La mujer tiene que criar sola a su hija rebelde y caprichosa, quien crece odiando a su madre pues la culpa del abandono de su padre.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Quién y cómo convenció a Silvia Navarro de volver a las telenovelas con “Guardián de mi corazón”?

La madre fue interpretada por Sasha Montenegro y la hija por Mónica Sánchez Navarro: El personaje de la madre, Lorena (Sasha Montenegro) era el de una mujer que había perdido la alegría por vivir, a la que el destino le negaba la felicidad, y sin embargo, se veía rodeada de hombres que aspiraban a iniciar un romance con ella.

La madre (Sasha) va a perdiendo gradualmente a su hija (Mónica), hasta ser rechazada completamente, lo cual le trae un dolor muy grande por lo que tiene que llorar “lágrimas de sangre”.

Silvia Navarro telenovelas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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