El trágico matrimonio de la actriz que recibirá el Ariel de Oro 2026

Rosita Arenas se ganó un lugar en el Olimpo del cine de oro mexicano con su actuación en "¿Qué te ha dado esa mujer?”.

Rosita interprea a Marianela, la hermosa mujer que es novia de Luis Aguilar... pero que con el paso de los días se enamora de Pedro Infante.

“Marianela quiere a otro”, le dice Pedro a Luis, quien a punto de explotar le responde: "¿A quién? Te quiere a ti, verdad”.

Es la escena cumbre de la saga que comenzó con “A toda máquina”.

Rosita Arenas repetiría actuación con Pedro Infante en “Escuela de rateros” y solamente esos dos memorables personajes bastaría para entregarle el Ariel de Oro.

¿Qué pasó con Rosita Arenas en su primer matrimonio?

Rosita fue elegida, junto con Demetria Bilbatúa, como las dos personalidades a quienes se reconocerá con la entrega de este premio especial de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La vida de Rosita Arenas, sin embargo, es mucho más que esas dos películas.

Su primer matrimonio, de hecho, fue una tragedia que parece argumento de una película de esa época: tremendista y llena de situaciones extremas.

Jaime Mora de Aragón, hermano de la reina de Bélgica, y Rosita se casaron en 1959 en Palma de Mallorca.

Fue un matrimonio por el civil ya que supuestamente esperarían dos meses para casarse por la iglesia.

Eso ya no pasó nunca porque Jaime, quien siempre fue considerado la oveja negra de la familia, se endeudó de tal manera que prefirió escapar a España antes que enfrentar a sus deudores.

El problema, sin embargo, no fue tanto que se abandonara a su suerte a Rosita, sino que esas deudas las hizo a nombre de ella: le pedía dinero a los amigos de la actriz con la promesa de que ella los pagaría.

Peor aún, evidentemente no tenía dinero para huir, por lo que tomó las joyas de la actriz para juntar dinero, viajar a España y comenzar una nueva vida.

En España logró crear una nueva vida, basada en una fachada de hombre aristócrata, famoso y excéntrico... pero acusado dos veces de fraude,llegando a pisar la cárcel en Italia.

Mientras tanto, Rosita Arenas quedó atada a un matrimonio que no existía. Pidió la anulación de su enlace pero tuvo que esperar hasta 1960 que le fuera otorgada.