Alberto Estrella niega haber criticado a Aarón Mercury: “Juro que ni siquiera lo conocía”

Alberto Estrella ha hecho 36 telenovelas y un poco más de 100 películas.

Su carrera comenzó como modelo y bailarín durante México 86, en el que interpretó al Caballero Águila que apareció en el video inaugural haciendo un recorrido por los lugares más simbólicos del México prehispánico y moderno.

Ahora tiene incluso su propio teatro y por eso su opinión pesa dentro del medio actoral. De modo que cuando le preguntaron sobre los influencers que se convierten en actores, su respuesta generó interés y polémica.

“Tienen que estudiar”, dijo Alberto Estrella y agregó que, de hecho, él tiene una escuela a su disposición.

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Algunos interpretaron su respuesta como una crítica a Aaron Mercury, el influencer más popular que ha incursionado en telenovelas con su personaje de Humberto en “Corazón de Marruecos”.

¿Qué dice Alberto Estrella de la supuesta crítica a los influencers que se convierten en actores?

Pero Alberto Estrella dice que es falso. En una entrevista en el podcast Cara a Cara, explica.

“Yo lo único que dije es que se tienen que preparar y que no nada más por tener una presencia, pueden actuar. Es como si a mí me dijeran: hazme un puente, pues obviamente el puente se va a caer, lo mismo pasa con la actuación":

El actor señala que jamás mencionó el nombre de Aaron Mercury por la sencilla razón que no lo conocía.

“Al otro día sale: “Alberto Estrella arremete contra fulano de tal, un influencer”. Yo ni lo conocía, ni sabía quién era, lo juro”.

Alberto dice que a pesar de que ese malentendido le provocó un problema, él decidió no responder porque no va acorde con su filosofía de vida que le enseñó su padre mediante la frase: lo que das, te lo das a ti mismo, lo que tú no da, te lo quitas.

