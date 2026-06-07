Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Alberto Estrella niega haber criticado a Aarón Mercury: “Juro que ni siquiera lo conocía”

El actor y creador del Círculo Teatral explica sus declaraciones sobre los influencerse que se convierten en actores

Junio 06, 2026 • 
Alejandro Flores
alberto estrella.jpg

Alberto Estrella es un apasionado de teatro

Instagram

Alberto Estrella ha hecho 36 telenovelas y un poco más de 100 películas.

Su carrera comenzó como modelo y bailarín durante México 86, en el que interpretó al Caballero Águila que apareció en el video inaugural haciendo un recorrido por los lugares más simbólicos del México prehispánico y moderno.
Ahora tiene incluso su propio teatro y por eso su opinión pesa dentro del medio actoral. De modo que cuando le preguntaron sobre los influencers que se convierten en actores, su respuesta generó interés y polémica.

“Tienen que estudiar”, dijo Alberto Estrella y agregó que, de hecho, él tiene una escuela a su disposición.

TE RECOMENDAMOS: 40 años de México 86: Así luce la bailarina que acompañó a Alberto Estrella en la legendaria inauguración

Algunos interpretaron su respuesta como una crítica a Aaron Mercury, el influencer más popular que ha incursionado en telenovelas con su personaje de Humberto en “Corazón de Marruecos”.

¿Qué dice Alberto Estrella de la supuesta crítica a los influencers que se convierten en actores?

Pero Alberto Estrella dice que es falso. En una entrevista en el podcast Cara a Cara, explica.

“Yo lo único que dije es que se tienen que preparar y que no nada más por tener una presencia, pueden actuar. Es como si a mí me dijeran: hazme un puente, pues obviamente el puente se va a caer, lo mismo pasa con la actuación":

El actor señala que jamás mencionó el nombre de Aaron Mercury por la sencilla razón que no lo conocía.

“Al otro día sale: “Alberto Estrella arremete contra fulano de tal, un influencer”. Yo ni lo conocía, ni sabía quién era, lo juro”.

Alberto dice que a pesar de que ese malentendido le provocó un problema, él decidió no responder porque no va acorde con su filosofía de vida que le enseñó su padre mediante la frase: lo que das, te lo das a ti mismo, lo que tú no da, te lo quitas.

Alberto Estrella Aarón Mercury
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
toñita.jpg
Famosos
Toñita aleja a sus enemigos con brujería blanca y comparte su ritual
Junio 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
Fernanda-Blaz.jpg
Famosos
Mascota de la exnovia de ‘Werevertumorro’ sufre IMPACTANTE CAÍDA desde un balcón hasta la calle
Junio 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Romina-Marcos.jpg
Famosos
¿Cuánto cuesta SUSCRIBIRSE a la cuenta de ‘OnlyFans’ de Romina Marcos, la hija de Niurka?
Junio 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Alicia-Villarreal.jpg
Famosos
Alicia Villarreal y el día en el que su abuela MURIÓ ASESIN4DA, a los 25 años, dejando a una bebé de 15 días
Junio 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Loco-Valdes-Corona.jpg
Famosos
Sergio Corona recuerda con nostalgia las APUESTAS que hacía con ‘El Loco’ Valdés: “Se hicieron muy famosas”
Los retos entre amigos se convirtieron en una legendaria tradición del futbol que llevaron a cabo por más de 40 años.
Junio 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
emilinao aguilar.jpg
Famosos
Emiliano Aguilar sale de pleito con su mánager: lo acusa de quedarse con dinero y contratos
El cantante dice que no sabe nada de los anticipos que empresarios le dieron a Gilberto Rocke para contratarlo
Junio 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
paco stanley (1).jpg
Famosos
El misterio detrás del exagente que presuntamente le disparó a Paco Stanley y por qué no hay fotos de él
En la investigación de la Procuraduría se acusó a Erasmo Pérez, quien salió libre por falta de pruebas. El nuevo documental apunta a otro nombre
Junio 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
lucía méndez (1).jpg
Famosos
Lucía Méndez va a dar al hospital por un accidente en público: “Diosito me ayudó”
La diva delas telenovelas se prepara para su presentación en el show musical GranDiosas
Junio 05, 2026
 · 
Alejandro Flores