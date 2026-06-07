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Galanes y actrices protagonistas de telenovelas en Televisa que se han declarado abiertamente LGBT+

Muchas son las figuras que han abierto las puertas para que nuevas generaciones encuentren representación real y positiva en las pantallas.

Junio 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Estos actores y actrices forman parte de la comunidad LGBT+.

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La televisión mexicana, especialmente los melodramas de Televisa, han sido históricamente un espacio lleno de costumbres y valores sociales, sin embargo, en los últimos años también ha abierto espacios para visibilizar a la comunidad LGBT+.

En tanto, cada vez son más los galanes, actrices y protagonistas que han decidido hablar abiertamente sobre su identidad de género u orientación sexual, lo que ha propiciado una mayor representación real en las pantallas.

Estos son algunos de los galanes y actrices que han “salido del clóset”

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Christian Chávez

El intérprete que alcanzó la fama tras ser protagonista de ‘Rebelde’ hizo pública su homosexualidad en 2007, esto luego de que se filtraran fotografías de su boda en Canadá.

Christian dijo en su momento que no quería vivir con miedo ni esconderse, por lo que se volvió un referente de visibilidad y orgullo.

Roberto Carlo

Es uno de los conductores que han destacado por su apertura y honestidad. Conocido por su trabajo en matutino como ‘Hoy’ y ‘Sale el Sol’, Roberto hizo pública su orientación sexual en 2020 compartiendo imágenes junto a su pareja.

Desde entonces, ha usado su visibilidad para hablar de temas LGBT+ en televisión y redes sociales, defendiendo la igualdad.

Polo Morín

Se consolidó como protagonista juvenil en ‘Mi corazón es tuyo’. Fue en 2016 cuando se filtraron una serie de fotos junto a Lamba García, por ello Morín confirmó públicamente su orientación sexual.

Polo ha manejado un discurso directo señalando que la orientación no define el talento actoral y que la visibilidad es clave para las nuevas generaciones.

Alejandro Tommasi

Fue en 2011, cuando el histrión de melodramas como ‘La Madrastra’ habló abiertamente acerca de su homosexualidad y de su matrimonio civil con Óscar Ruiz, esto después de años de rumores.

Sebastián Ligarde

El villano de ‘Quinceañera’ y galán de ‘Muchachitas’ declaró públicamente en 2013 su homosexualidad en una entrevista, mencionando que decidió hacerlo después de ver el ejemplo de Ricky Martin.

Roberto Manrique

El actor hizo pública su orientación sexual en 2021 a través de un video en redes sociales. Roberto, conocido por su participación en telenovelas mexicanas y latinoamericanas, aseguró que decidió compartir que es parte de la comunidad LGBT+ para ayudar a personas en su situación.

Gala Montes

Fue en 2023, cuando la protagonista de melodramas como ‘Diseñando tu amor’ confirmó abiertamente su orientación sexual -bisexual-. Gala ha dicho que el ambiente artístico le ha permitido desarrollar una visión positiva sobre la diversidad y que la visibilidad de personajes LGBT+ en la pantalla puede transformar vidas.

Nailea Norvind

La actriz reconocida por su gran trayectoria en cine y televisión ha mencionado abiertamente su bisexualidad. Nailea ha destacado la importancia de la representación y la necesidad de romper estigmas en la industria. También ha manifestado que contar su historia puede inspirar a otros a aceptarse y vivir con libertad.

Eréndira Ibarra

La hija del productor Epigmenio Ibarra, quien ha destacado en producciones como ‘Sense8’ e ‘Ingobernable’, ha mencionado abiertamente que se identifica como bisexual y ha declarado que la representación de la diversidad sexual en los medios de comunicación en fundamental para combatir la discriminación.

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La apertura de estos galanes y actrices protagonistas marcan un cambio en la historia de la televisión mexicana.

Al asumir públicamente su orientación sexual o identidad de género, no sólo se convierten en referentes del Mes del Orgullo LGBT+ 2026, sino que también abren puertas para que las nuevas generaciones encuentren representación real y positiva en las pantallas.

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Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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