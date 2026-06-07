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Lucía Méndez revela que tuvo un “fajecín” con Julio Iglesias a los 14 años

La anécdota tiene un final inesperado

Junio 06, 2026 • 
Alejandro Flores
lucia mendez julio iglesias.jpg

Lucía Méndez dice que no sabía de las acusaciones contra Iglesias

Instagram / Captura Youtube

Lucía Méndez tiene claro que lo que tuvo con Julio Iglesias no fue un romance.

“Fue un fajecín”, dice.
La cantante y actriz mexicana, diva de las telenovelas, contó la historia sin saber, asegura, que Julio Iglesias acaba de enfrentar dos acusaciones por abuso y agresión sexual en España.
El tribunal finalmente desechó la denuncia por considerar que no tenía competencia para juzgarlo puesto que los hechos no ocurrieron en España. Es decir, que las acusaciones no se sometieron a juicio pero Julio tampoco tuvo que enfrentar a la justicia.
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¿Cómo se dio el beso entre Julio Iglesias y Lucía Méndez?

La Méndez dice que ella no sabía nada de eso y por eso narró con especial ingenuidad lo que vivió con el cantante español cuando ella tenía apenas 14 años.

“Fíjate qué bárbaro. Pero es que a esa edad yo ya tenia mucha bubi, estaba muy crecida. Y Julio estaba haciendo un videoclip que se llamaba “Pequeña” o “Niña”, no recuerdo. Y me escogieron. Cuando él me vio, se me queda viendo y me dice: pequeñaza cuántos años tienes”.

Lucía Méndez recuerda que le mintió y le dijo que tenía 16 años.

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La anécdota sigue con Julio Iglesias yendo detrás de la escenografía para llamar a la entonces adolescente Lucía.

“Y me dice: ven, ven. Y que me agarra y me pesca y ¡me da un beso! Él era así, aventado”.

Lucía Méndez no recuerda con exactitud el nombre de la canción de la que se hacía el video pero muy probablemente haya sido “Chiquilla”, tema que se publicó en su primer álbum, en 1973, cuando efectivamente Lucía tenía 14 años.

La anécdota termina con un final inesperado: Lucía Méndez no sólo correspondió al beso del español, sino que se lo agarró para darle otro.

“Yo llegué con mi mamá y le dije: quiero salir con Julio Iglesias. Pero no me dejó. Estaba muy guapo, divino”.

Lucía Méndez Julio Iglesias
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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