Nodal pierde otra vez su nombre ante el IMPI: primero fue ante su papá, y ahora, ante un grupo de los años 90

Christian Nodal tiene al menos siete solicitudes de registro ante el IMPI para el nombre “El Forajido”.

El plan del cantante era registrar esa marca para crear sus propias empresas y finalmente desligarse en ese aspecto de su padre, quien actualmente es el titular de la marca “Nodal”.

La solicitud de El Forajido se hizo hace poco más de un mes y coincidió con la publicación de una nueva imagen pública del cantante en redes sociales y con el lanzamiento de su nuevo disco.

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¿Por qué le rechazaron a Nodal el registro de El Forajido?

El problema es que el IMPI ha rechazado su solicitud de registro de El Forajido, debido a una “oposición” hecha por Grupo Forajido.

En una entrevista con El Universal, Pepe Maldonado, el fundador de este grupo, que data de principios de los 90, señala.

“A mí me avisaron mis abogados, me advirtieron que ellos detectaron una solicitud de registro de la marca El Forajido, entonces simplemente decidimos defender lo que se nos otorgó en su momento”.

La “Oposición” es un trámite que permite defender a marcas registradas con anterioridad ante la posibilidad de que existan otros nombres similares.

En el caso de El Forajido, la autoridad determinó que efectivamente existe la posibilidad de confusión ante la existencia de Grupo Forajido, basado sobre todo en el hecho de que ambas marcas competirían en el mismo rubro: la música regional mexicana.