Suscríbete
Síguenos en:
Viral

Youtuber se entera de que su esposa espera bebé con síndrome de Down y toma decisión polémica

Jesse Ridgway hizo un video (y lo monetizó) para hacer el anuncio, lo cual fue severamente criticado

Junio 05, 2026 • 
Alejandro Flores
youtuber embarazo.jpg

Jesse Ridgway y su esposa Ashley

Captura Youtube

El video comienza con Jesse Ridgway afuera de su casa. Está acompañado de su esposa, Ashley Nicole.

Cuentan que después de esperar durante un mes por fin tienen los resultados de los estudios de amniocentesis, especializado en obtener los cromosomas de un bebé que aún no ha nacido.
Media hora después,ambos aparecen en la sala de su casa, sentados en la alfombra y llorando amargamente.
TE RECOMENDAMOS: Brenda Bezares reacciona por ella y por Mario al nuevo documental de Paco Stanley

¿Quién es Jesse Ridgaway, el youtuber que decidió interrumpir el embarazo de su epsosa?

Jesse Ridgway es un youtuber que dice ser especialista en enseñar a sus seguidores cómo hacer dinero en redes sociales.
Su contenido suele estar marcado por el sarcasmo y tiene varias secciones, entre ellas una de tecnología en la que prueba marcas de lujo de artículos como teléfonos y automóviles.

Más de Imelda y Maribel
maribel-guardia-imelda-denuncia.jpg
Famosos
Maribel Guardia denuncia a Imelda, madre de su nieto: “Me he visto en el deber moral”
Enero 21, 2025
 · 
TVyNovelas
imelda-novio--.jpg
Famosos
Imelda Tuñón abre la puerta al amor; ¿su novio ya conoce al hijo que tuvo con Julián Figueroa?
Abril 29, 2026
 · 
Gilberto Barrera
esposo maribel guardia imelda
Famosos
El esposo de Maribel Guardia estalló ante los rumores que lo relacionan con Imelda Tuñón, la viuda de Julián Figueroa
Julio 30, 2024
 · 
Andrea Ávila
imelda garza tuñon maribel guardia
Famosos
Imelda Garza reveló su desesperada estrategia para enfrentarse a Maribel Guardia por la custodia de José Julián
Enero 27, 2025
 · 
Andrea Ávila
IMELDA-GARZA-MARIBEL-.jpg
Famosos
Imelda Tuñón envía mensaje a Maribel Guardia: “Que deje de pelear y se quede con sus cosas”
Noviembre 04, 2025
 · 
TVyNovelas
imelda-maribel-.jpg
Famosos
Maribel Guardia e Imelda Tuñón vuelven a la carga en los juzgados, pero ahora por la herencia de Julián
Octubre 21, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
imelda-julian-entrevista-podcast-.jpg
Famosos
Imelda Tuñón: Un embarazo inesperado y un novio que se escapó de rehabilitación para casarse
Mayo 09, 2025
 · 
María de Jesús Candedo

Ridgway también tiene un enorme terreno junto al Lago Tahoe, el Parque Nacional ubicado en la frontera de Nevada y California.
Pero desde hace unos meses sus videos se habían centrado en el embarazo de Ashley. En uno de sus contenidos se preguntaba, por ejemplo, si se convertiría en un papá psicópata.
Sus dudas médicas sobre el embarazo los llevaron a realizar el estudio de amniocentesis, en el que se extrae líquido amniótico para conocer y predecir las condiciones de salud del bebé.

La reacción en redes sociales

Así fue que descubrieron, según ese estudio, que tendrían un bebé con síndrome de Down.
En el mismo video, ambos deciden que interrumpirán el embarazo, algo legalmente posible tanto en California como en Nevada.

“Las cosas han estado bastante oscuras por un tiempo para nosotros, y sentíamos que esto iba a ser un lindo rayito de sol, y no lo es”, dijo Ridgway al argumentar su decisión.

En su propio canal, el youtuber ha sido duramente criticado no sólo por su decisión, sino por haber hecho un video que monetizará.

video viral
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Tiktoker-hija.jpg
Viral
Reportan que la hija de 3 años de famosa ‘tiktoker’ cayó a una piscina y se ahogó tras SEGUIR A UN GATO
Junio 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Perro-auto.jpg
Viral
Un perro LE DISPARÓ a una mujer con una escopeta; estaba dentro de un auto y ella cruzaba la calle
Junio 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paola-Marquez.jpg
Viral
Paola Márquez, la influencer de 30 años que se habría suicid4do tras PROFUNDA DEPRESIÓN; esto se sabe
Junio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cirugia-tatuaje.jpg
Viral
Un médico extirpó parte del intestino de su paciente tras CONFUNDIR TATUAJE con un tumor
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
karina-yapor-gloria-trevi--.jpg
Famosos
Karina Yapor frente a Gloria Trevi y María Raquenel: Tras 26 años las llama “CAPTORAS”
La presentadora de noticias compara el sistema de justicia de hace 26 años vs. la actualidad.
Junio 04, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Paul Stanley documental.jpg
Famosos
¿Paul Stanley demandará a los productores del nuevo documental de Paco Stanley?
El hijo del conductor reaccionó al anuncio de que saldrá a la luz una revelación impactante
Junio 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
paco stanley
Famosos
Nuevo documental de Paco Stanley promete destapar quién ORDENÓ EL ASESINATO del conductor
‘Testigos: La verdad tiene voz, Caso Paco Stanley’ es el material que vuelve a poner sobre la mesa el tema.
Junio 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Betty-la-fea.jpg
Famosos
Entre LÁGRIMAS, ‘Fredy’ de ‘Yo soy Betty, la fea’ revela: “fui abusad0 en mi niñez y adolescencia”
El relato del actor ocurrió en un evento en Colombia en el que buscan proteger a las infancias.
Junio 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez