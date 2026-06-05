Youtuber se entera de que su esposa espera bebé con síndrome de Down y toma decisión polémica

El video comienza con Jesse Ridgway afuera de su casa. Está acompañado de su esposa, Ashley Nicole.

Cuentan que después de esperar durante un mes por fin tienen los resultados de los estudios de amniocentesis, especializado en obtener los cromosomas de un bebé que aún no ha nacido.

Media hora después,ambos aparecen en la sala de su casa, sentados en la alfombra y llorando amargamente.

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¿Quién es Jesse Ridgaway, el youtuber que decidió interrumpir el embarazo de su epsosa?

Jesse Ridgway es un youtuber que dice ser especialista en enseñar a sus seguidores cómo hacer dinero en redes sociales.

Su contenido suele estar marcado por el sarcasmo y tiene varias secciones, entre ellas una de tecnología en la que prueba marcas de lujo de artículos como teléfonos y automóviles.

Ridgway también tiene un enorme terreno junto al Lago Tahoe, el Parque Nacional ubicado en la frontera de Nevada y California.

Pero desde hace unos meses sus videos se habían centrado en el embarazo de Ashley. En uno de sus contenidos se preguntaba, por ejemplo, si se convertiría en un papá psicópata.

Sus dudas médicas sobre el embarazo los llevaron a realizar el estudio de amniocentesis, en el que se extrae líquido amniótico para conocer y predecir las condiciones de salud del bebé.

La reacción en redes sociales

Así fue que descubrieron, según ese estudio, que tendrían un bebé con síndrome de Down.

En el mismo video, ambos deciden que interrumpirán el embarazo, algo legalmente posible tanto en California como en Nevada.

“Las cosas han estado bastante oscuras por un tiempo para nosotros, y sentíamos que esto iba a ser un lindo rayito de sol, y no lo es”, dijo Ridgway al argumentar su decisión.

En su propio canal, el youtuber ha sido duramente criticado no sólo por su decisión, sino por haber hecho un video que monetizará.