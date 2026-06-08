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Bárbara Torres destapa que productor LE OFRECIÓ cirugía de nariz a cambio de tener la exclusiva

La argentina contó la vez que un alto ejecutivo le quiso pagar la operación para modificar su aspecto.

Junio 08, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Bárbara Torres confirmó que un productor le ofreció operarle la nariz.

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“Dile a tu jefe que si quiere yo le opero el... y saco la primicia”.

En diversos momentos la actriz argentina Bárbara Torres, reconocida por su personaje de ‘Excelsa’ en la serie ‘La Familia P. Luche’, ha manifestado la inquietud de muchos porque se opere su característica nariz.

Torres ha negado dicha posibilidad, pues es uno de sus rasgos particulares, sin embargo, recientemente aclaró un rumor que habría sonado por muchos años y que apuntaba a que un productor le ofreció pagarle la cirugía a cambio de la exclusiva de su cambio estético.

Bárbara ofreció una charla al programa ‘El minuto que cambio mi destino’ y ahí sin filtros confirmó el rumor.

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“Pues una vez, hace muchos años en Televisa, estaba yo pasando justo por un pasillo y viene el asistente de esta persona y me dice: ‘Oye, mi jefe está diciendo que si quieres te podemos operar la nariz, te la pagamos toda y sacamos una primicia’”, contó la actriz.
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Al tiempo, reaccionó de forma inmediata al ofrecimiento:

“Pues si tanto le molesta, que no me la mire. Además, si quieres hagamos una cosa: dile a tu jefe que si quiere yo le opero el... y saco la primicia”.

La famosa argumentó que la réplica no fue un ataque directo ni al productor o su asistente, sino una reacción a la propuesta.

“Pero fue en buena onda, nada malo. O sea, fue de ¿qué te molesta mi nariz? Al fin y al cabo es mía. Era grande porque en ese momento se usaba más la nariz chiquitita”.

Y añadió que “o sea, acuérdate: hace 25 años no era como ahora, que se cuida el cuerpo, se respeta el cuerpo del otro, si uno está alto, bajo, gordito, flaquito... ahora se respeta todo. Antes no era así, había un prototipo y había que cumplirlo”, reflexionó.

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Finalmente, afirmó que ella nunca encajó con esos estándares de la televisión de aquel entonces: “Y yo cuando entré a Televisa no cumplí ese prototipo. Esa es la verdad. O sea, así con nariz, sin bubis, flaca, toda larga... o sea, no”.

Bárbara Torres Cirugía Estética
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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