¿Qué le pasó a Franc Meric? La esposa de Raúl Sandoval preocupa al mostrarse con un OJO MORADO y heridas

“Ignoré a mi cuerpo. Y esta vez me lo cobró con sangre. No metafóricamente. Literal”.

La actriz Fran Meric levantó las alarmas entre sus seguidores, quienes se mostraron preocupados tras verla lastimada, con un ojo morado y heridas en la nariz. Y es que la esposa de Raúl Sandoval sufrió un accidente en el interior de su casa.

La famosa, reconocida por su participación en melodramas como ‘A corazón abierto’, ‘Secretos de familia’, ‘Un día cualquiera’, ‘Esta historia me suena’ y ‘Pobre rico, pobre’, reapareció y detalló qué le pasó.

Meric compartió un video en su cuenta de TikTok y narró que el incidente por el que quedó tan lastimada ocurrió al interior de su casa y mientras sostenía a su hija. La actriz explicó que mientas avanzaba notó que un cuadro instalado en la pared comenzaba a desprenderse.

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@fran_meric Ignoré a mi cuerpo. Y esta vez me lo cobró con sangre. No metafóricamente. Literal. Con un cuadro en la cara, la nariz sangrando, casi me desmayo del dolor y un médico diciéndome “reposo.” ¿Lo más irónico de todo? Yo sabía que necesitaba descansar. Mi cuerpo me lo dijo esa mañana. Claramente. Y aun así… le dije que no. M elegí escuchar a mi ego: Porque tenía pendientes. Porque ya había dormido suficiente. Porque descansar se siente como perder. ¿Te suena conocido? Cuando ignoramos las señales que nos manda el cuerpo: Para! Descansa! Come mejor! Toma agua! Duerme! Necesito moverme! …etc Y nosotros seguimos forzándolo, créeme encuentra la manera de parar. No como castigo. Sino como protección. Descansar no es rendirse. No es perder el tiempo. No es ser menos. Es la forma más valiente de sostenerte. ¿Recuerdas algún momento en que tu cuerpo te pidió parar… y no le hiciste caso? ¿Qué pasó después? Quiero leerlo. Y otras mujeres aquí necesitan saber que no están solas en esto. 🤍 Guarda este post para cuando vuelvas a escuchar ese “tantito más” dentro de ti. #mujeresquesesesostienen #autocuidado #saludemocional #escuchatuсuerpo #mujeresconscientes ♬ sonido original - Fran Meric

Añadió que, sin poder usar las manos para protegerse, priorizó salvaguardar a la menor, por lo que el cuadro termino golpeando su rostro de forma directa y provocando las lesiones expuestas.

“Un cuadro me cayó en la cara el lunes. Lo vi venir hacia ella y, como yo la tenía cargada con las dos manos, instintivamente lo único que hice fue quitarla. No tuve manos para detener el cuadro y cayó directo en mi cara”, explicó.

El objeto que impactó a Fran le ocasionó una lesión en el tabique nasal y también varios moretones.

@fran_meric Lo que más me sorprendió no fue el golpe. Fue el espejo que me pusieron sin querer quienes lo vieron. Cientos de personas reaccionaron a mi video. Y en esa reacción aprendí algo que ningún libro me había enseñado tan claramente: La gente no te ve a ti. Ve lo que carga adentro. Hay algo que estudia la neurociencia llamado sesgo de confirmación. Tu cerebro, para sobrevivir, busca en la realidad la evidencia de lo que ya cree. No procesa información nueva. La filtra para que encaje con lo que ya conoce, lo que ya teme, lo que ya vivió. Lo que me quedó resonando no fueron los comentarios en sí. Fue la pregunta que me generaron: ¿Cuántas veces yo también he hecho eso? ¿Cuántas veces he mirado a alguien que estaba dolida y en lugar de preguntarle cómo está… le he dado la respuesta que mi propia historia necesitaba escuchar? Porque es muy fácil ver el patrón en otros. Lo difícil es reconocerlo en una misma. Esa es la diferencia entre reaccionar y acompañar. Entre proyectar y estar presente. Entre ver una historia… y ver a una persona La próxima vez que alguien a tu lado esté pasando por algo difícil pregúntale: ¿Cómo estás realmente? #mujeresquesesesostienen #neurociencia #consciencia #empatia #crecimientopersonal ♬ sonido original - Fran Meric

Actualmente, Meric permanece en reposo y bajo indicaciones médicas para facilitar su recuperación.

En tanto, la estrella de telenovelas reflexionó sobre las señales de fatiga que omitió, anteponiendo sus compromisos y posponiendo el descanso.

“Ignoré a mi cuerpo. Y esta vez me lo cobró con sangre. No metafóricamente. Literal. Con un cuadro en la cara, la nariz sangrando, casi me desmayo del dolor y un médico diciéndome ‘reposo’. ¿Lo más irónico de todo? Yo sabía que necesitaba descansar”, dijo Fran.

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Luego del incidente, la actriz aprovechó su plataforma digital para invitar a otras mujeres a priorizar el autocuidado y atender las señales de agotamiento físico, subrayando que el descanso es un acto de protección personal, no un signo de debilidad.