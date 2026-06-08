¡La Jugada del verano lo dará todo! Comienza la fiesta del fútbol y el equipo de TUDN está listo

A punto de que el balón comience a rodar, el equipo de TUDN ya comenzó transmisiones a través de La Jugada del verano y promete llevar a millones de aficionados toda la emoción, el análisis y las historias que surgirán alrededor de la fiesta más grande del futbol. Este lunes 8 de junio, comienza a las 9pm en Canal 5

Conductores, reporteros, analistas y comentaristas acompañarán a la audiencia antes, durante y después de cada partido. La experiencia acumulada en anteriores ediciones de esta fiesta deportiva se combina ahora con nuevas voces y talentos que buscarán ofrecer distintas perspectivas de una competencia que paraliza al mundo entero.

Más allá de los encuentros en la cancha, el reto para el equipo será acercar el ambiente que se vive alrededor del torneo: las concentraciones, los entrenamientos, las reacciones de los aficionados y las historias humanas que suelen convertirse en protagonistas inesperadas de cada torneo.

Ana Caty Hernández, Andrés Vaca, Enrique Burak, Julián Gil, Bárbara Torres ‘Excelsa’, Fernando Guerrero, Dania Méndez y Marie Claire Harp, son integrantes del equipo de TUDN.

¿En dónde vivir la fiesta futbolera? El torneo arranca el 11 de junio y en México habrá tres formas principales de seguirlo: Televisión abierta, televisión de paga y streaming.

La competencia será de 104 partidos, debido a la ampliación de 48 selecciones.

TUDN/TelevisaUnivision transmitirá 32 partidos en señal abierta a través de Canal 5, las estrellas y otras plataformas del grupo. Incluye el partido inaugural, los encuentros de la Selección Mexicana y la final.

TV Azteca Deportes también tendrá partidos en televisión abierta; ya confirmó transmisión gratuita de encuentros destacados.

ViX Premium será la única plataforma en el país con acceso al calendario completo. Permitirá ver los 104 partidos del torneo.

¿Qué partidos son GRATIS para ver?

Entre los partidos confirmados para televisión abierta, destacan:

México vs. Sudáfrica (Inaugural) - 11 de junio, 1pm - Desde Estadio Ciudad de México

México vs. Corea del Sur - 18 de junio, 7pm - Desde Estadio Guadalajara

México vs. Chequia - 24 de junio, 7pm - Desde Estadio Ciudad de México

Diversos encuentros de selecciones como Brasil, Argentina, Inglaterra y Estados Unidos. Además de la televisión, el Gobierno de la Ciudad de México y federación organizadora instalarán zonas de transmisión gratuita, principalmente en el Zócalo. También habrá pantallas en parques y espacios públicos.

Fechas claves de la fiesta del fútbol

Inauguración - 11 de junio

Dieciseisavos - 28 de junio al 3 de julio

Octavos - 4 al 7 de julio

Cuartos de final - 9 al 11 de julio

Semifinales - 14 y 15 de julio

Final - 19 de julio en Nueva Jersey, Estados Unidos.

