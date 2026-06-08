Germán Montero se realiza trasplante capilar tras SENTIRSE “FEO” y ahora se arrepiente

“Yo sufría mucho cuando me estaba quedando pelón. Yo sentía que me veía feo”.

En la búsqueda de una mejor imagen, el exvocalista de ‘La Arrolladora Banda El Limón’ recurrió a un trasplante capilar para enfrentar la pérdida de pelo, sin embargo, todo salió mal.

Fue en un encuentro con los medios de comunicación donde el intérprete compartió detalles del procedimiento y admitió que el dolor fue tan intenso que no lo recomienda.

“No hombre, no te lo recomiendo. Duele mucho. Duele mucho. Entonces, no se lo recomiendo a nadie. Yo la neta, pelón. Prefiero”, declaró en entrevista para el programa ‘Hoy’.

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El cantante admitió que la calvicie se convirtió en una preocupación y que la percepción que tenía de sí mismo se vio afectada, al grado de sentirse incómodo con su apariencia.

“Yo sufría mucho cuando me estaba quedando pelón. Yo sentía que me veía feo”, confesó Germán.

Ante esa inquietud, el intérprete buscó alternativas para recuperar su cabello. Sin embargo, el proceso al que se sometió terminó por transformar su perspectiva. Y más allá de la intervención estética, Montero expresó que el paso del tiempo le permitió comprender que la confianza personal no depende sólo del físico.

“De repente dije yo: '¿Sabes qué? Vámonos. El que me quiera me va a querer y la que me quiera me va a querer’”, concluyó.

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Finalmente, el cantante reveló que aprendió a aceptar su imagen y a valorar otros aspectos de su vida, tanto en lo profesional como en lo personal.