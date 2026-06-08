Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Germán Montero se realiza trasplante capilar tras SENTIRSE “FEO” y ahora se arrepiente

Tras lo doloroso de la intervención, el cantante afirma que no se lo recomienda a nadie.

Junio 08, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Germán-Montero.jpg

Germán Montero, arrepentido que injertarse cabello.

Instagram

“Yo sufría mucho cuando me estaba quedando pelón. Yo sentía que me veía feo”.

En la búsqueda de una mejor imagen, el exvocalista de ‘La Arrolladora Banda El Limón’ recurrió a un trasplante capilar para enfrentar la pérdida de pelo, sin embargo, todo salió mal.

Fue en un encuentro con los medios de comunicación donde el intérprete compartió detalles del procedimiento y admitió que el dolor fue tan intenso que no lo recomienda.

“No hombre, no te lo recomiendo. Duele mucho. Duele mucho. Entonces, no se lo recomiendo a nadie. Yo la neta, pelón. Prefiero”, declaró en entrevista para el programa ‘Hoy’.

TE RECOMENDAMOS: Laura Flores se somete a un transplante de cabello, ¿cuáles fueron los motivos y cómo luce?

El cantante admitió que la calvicie se convirtió en una preocupación y que la percepción que tenía de sí mismo se vio afectada, al grado de sentirse incómodo con su apariencia.

“Yo sufría mucho cuando me estaba quedando pelón. Yo sentía que me veía feo”, confesó Germán.

Ante esa inquietud, el intérprete buscó alternativas para recuperar su cabello. Sin embargo, el proceso al que se sometió terminó por transformar su perspectiva. Y más allá de la intervención estética, Montero expresó que el paso del tiempo le permitió comprender que la confianza personal no depende sólo del físico.

Te puede interesar:
Emiliano-Aguilar-demanda.jpg
Famosos
Emiliano Aguilar explota contra la hija de Carmen Salinas POR DEMANDARLO: “dije puras verdades”
Junio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Carlos-Torres.jpg
Famosos
Reaparece protagonista de ‘La hija del jardinero’; se alejó de la actuación ante EL CÁNCER Y LA BANCARROTA
Junio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Luchador-Tempo.jpg
Famosos
Querido luchador mexicano sufre trágica muerte; FUE ATROPELLADO mientras se dirigía a la arena a dar función
Junio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jorge-Ortiz-de-Pinedo.jpg
Famosos
Jorge Ortiz de Pinedo confiesa que estuvo “a punto de perder la vida” POR UN INFARTO; ¿cómo se encuentra?
Junio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Julio-Ibanez.jpg
Famosos
Liberan a Julio Ibáñez, el reportero de TUDN, tras dos meses PRESO Y EN CUSTODIA en Sudáfrica
Junio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Susana-Zabaleta.jpg
Famosos
Susana Zabaleta destapa que Azteca LA VETÓ tras la polémica de “prensa digna” y Pati Chapoy la dejó en visto
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Valentin-Elizalde.jpg
Famosos
Mamá de Valentín Elizalde confiesa que no había entrado a la recámara de su hijo en 20 AÑOS
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hija-Ivonne-Montero.jpg
Famosos
Ivonne Montero habla de LAS SECUELAS que enfrenta su hija Antonella ante varias cirugías cardíacas
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

“De repente dije yo: '¿Sabes qué? Vámonos. El que me quiera me va a querer y la que me quiera me va a querer’”, concluyó.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Qué se hizo? Sebastián Yatra se animó a un controvertido tratamiento estético y mostró los resultados: FOTOS

Finalmente, el cantante reveló que aprendió a aceptar su imagen y a valorar otros aspectos de su vida, tanto en lo profesional como en lo personal.

germán montero
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
tudn-jugada-verano.jpg
Famosos
¡La Jugada del verano lo dará todo! Comienza la fiesta del fútbol y el equipo de TUDN está listo
Junio 08, 2026
 · 
Edson Vázquez
quien es mejor estreno.jpg
Famosos
Entre tiktokers, perros acróbatas y bailarines que mueven el pecho, eligen 2 finalistas de "¿Quién es mejor?”
Junio 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
masterchef-eliminado-3.jpg
Famosos
Incluso los fans se indignan contra MasterChef por el eliminado de este 7 de junio: “Quieren puro influencer”
Junio 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
emilano aguila abdul famoso.jpg
Famosos
Emiliano Aguilar acusó falsamente a su ex manager de robarle dinero
Junio 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
alberto estrella (1).jpg
Famosos
¿Por qué desapareció Alberto Estrella cuando se rumuró que estaba enfermo?
El actor reveló a dónde se fue y qué descubrió durante ese viaje
Junio 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
estadio aztcea.jpg
Famosos
Así lucirá el interior del estadio Azteca: muestran tres novedades en gradas
El Coloso de Santa Úrsula está listo para recibir el México contra Sudáfrica el 13 de junio
Junio 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
sol leon.jpg
Famosos
¿Sol León miente? Dijo que la invitaron a La Casa de los Famosos pero la productora tiene otra versión
La creadora de contenido asegura que rechazó tanto la Casa de México como la de Estados Unidos
Junio 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
roger gonzalez.jpg
Famosos
Roger González confiesa su orientación y cuál ha sido su peor cita
El influencer y conductor lo descubrió en vivo durante un podcast
Junio 07, 2026
 · 
Alejandro Flores