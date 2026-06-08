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Melenie, hija de Alicia Villarreal, está EMBARAZADA y así confirmó la noticia Arturo Carmona

El feliz futuro abuelo reveló que su única hija está esperando a su primer hijo.

Junio 08, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Melenie-Carmona.jpg

Melenie Carmona está embarazada.

Instagram

“Gracias por compartir conmigo esto tan importante en mi vida”.

Melenie Carmona, la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona está embarazada. Entre algunos rumores recientes, el actor confirmó la noticia en plena función de teatro.

Y es que este domingo 7 de junio, durante la puesta ‘Perfume de Gardenia’, donde participa al lado de figuras como Marjorie de Sousa, Susana González y Laura León, entre otros, Carmona destapó que será abuelo.

Tras el anuncio, se le escuchó decir: “Gracias por compartir conmigo esto tan importante en mi vida”.

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“¡Arturo Carmona por fin será abuelo! ¡En exclusiva comadritas! Con mucha emoción, el actor compartió durante su presentación en la obra ‘Perfume de Gardenias’ de la Ciudad de México, que será abuelo, pues si hija Melenie Carmona, ¡está embarazada!”, expresó Elisa Beristain, quien capturó el momento.

Por su parte, la comunicadora Jacqueline Martínez, mejor conocida como ‘Chamonic’, también adelantó que Melenie tiene pocas semanas de embarazo.

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“Les confirmo que Melenie Carmona (27 años) está embarazada. Ella tiene pocas semanas de embarazo. Qué bendición, Alicia Villarreal será abuelita por primera vez!! Me comentan que Alicia está muy contenta y su papá Arturo Carmona también. Que Melenie se está cuidando mucho y están muy ilusionados por este embarazo, que obvio tiene miedo, como todas las que van a ser mamás primerizas, pero ella está tranquila, está bien con el apoyo de sus papás y de toda su familia”, agregó.

La joven, de 27 años, ha querido mantener en privada la identidad de su pareja, sin embargo, se sabe que hace varios meses se fueron a vivir juntos. Melenie también le había pedido a los medios de comunicación que dejarán al padre de su hijo fuera de los reflectores.

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En tanto, Alicia Villarreal también fue cuestionada sobre el hecho de convertirse en abuela.

“Desde que me dijo ‘ya decidimos vivir juntos’, yo dije ‘bueno, pues ya en cualquier momento”, declaró la intérprete luego de una presentación en Monterrey. Y ante la insistencia de los reporteros por obtener más declaraciones al respecto, expresó: “Pues yo estoy lista para ser abuelita”, concluyó.

melenie carmona villarreal Arturo Carmona Alicia Villarreal
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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