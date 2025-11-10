Suscríbete
Telenovelas

¿Quién es quién en “Mi verdad oculta”, telenovela de Susana González que aborda el tema del abuso?

Televisa estrena este melodrama producido por Carlos Moreno y protagonizado por Susana y David Chocarro

November 10, 2025 • 
Alejandro Flores
quien es qiuien en mi verdad oculta.jpg

Susana González vuelve a las telenovelas luego de un año

Televisa

“Mi Verdad oculta” tiene la virtud de que todos los personajes tienen un pasado que los condena... o que los puede hacer felices.

Y para Susana González eso fue fundamental al momento de aceptar el protagónico de este melodrama en el que se toca un problema de la sociedad actual: el abuso en contra de mujeres.

“Yo dije: sí quiero dedicar mi energía, mi tiempo, mi trabajo a un personaje así”, dijo la actriz en una entrevista con Televisa Espectáculos.

El estreno de la telenovela en las estrellas es este lunes 10 de noviembre y te presentamos aquí de qué va cada personaje y cuál es su secreto.

QUÉDATE A LEER: Andrés Palacios: este es el secreto de su personaje en “Mi verdad oculta”

Susana González es Aitana Fernández

Mujer que aparenta ser fuerte y dura. Sin embargo, bajo esa coraza, hay una persona cálida, leal, sensible, inteligente y atractiva. Estas características son debido a que de joven sufrió un abuso por parte de los hermanos Lizárraga. Ella jura hacer justicia y para lograr su objetivo se las ingenia para ser contratada como enfermera de Eloísa Lizárraga y así, estar cerca de sus agresores, pero la vida la sorprende al enamorarse de Luciano, el mayor de los Lizárraga.

susana gonzalez.jpg

Susana González es la protagonista

Televisa

David Chocarro es Luciano Lizárraga

Hombre honesto, leal, amoroso, noble, inteligente y maduro. Es un financiero que se dedica a la administración del negocio familiar: un rancho de pie de cría muy importante. Enviudó hace algunos años y su debilidad es su hija Belinda. Actualmente tiene una relación con Larisa, pero el destino lo lleva a enamorase de Aitana.

david chocarro.jpg

David Chocarro es un hombre bueno pero atrapado en una relación tóxica

Televisa

Geraldine Bazán es Larissa Rubio

Mujer sensual, atractiva, seductora, calculadora, cínica y traicionera. Es divorciada, sin hijos. Es pareja sentimental de Luciano, pero tiene una relación de amasiato con Iñigo, su futuro cuñado.
Pertenece a una familia rica y de buen nombre.

Rosa María Bianchi es Eloísa Arenas de Lizárraga

Mujer dura, recia, voluntariosa, capaz de cualquier cosa con tal de salvar a sus hijos y el buen nombre de su familia. Es calculadora, fría, clasista, malévola y ruin. Es viuda y tiene 4 hijos, pero sigue siendo la matriarca de la familia y quien mueve todos los hilos. Para ella lo más importante es la imagen social, el prestigio y el dinero.
Eloísa es controladora y jamás muestra su lado débil o vulnerable.

Irán Castillo es Nuria Campuzano de Lizárraga

Mujer sumisa, celosa y muy dependiente. Es esposa de Iñigo quien constantemente le es infiel. Vive insatisfecha. Le duele que su marido no la ame como a ella le hubiera gustado. Tiene dos hijas: Erika y Hannah.
Pertenece a una clase social más baja que la de los Lizárraga, lo cual genera el rechazo de su suegra que la hace sentir inferior.

Ferdinando Valencia es Iñigo Lizárraga

Es el contador del rancho. Hombre soberbio, machista y mujeriego. Hace todo lo que está en sus manos para demostrar que es mejor que los demás. Compite principalmente con Luciano, no soporta que su padre lo haya preferido.

Ferdinando Valencia.jpg

Ferdinando Valencia

Aunque está casado con Nuria y tiene dos hijas con ella, está enganchado sexualmente con Larisa, su futura cuñada. Su rivalidad con Luciano, su hermano mayor, es tan grande, que no le importa traicionarlo.

Chris Pazcal es Mateo Lizárrga

Es el veterinario del rancho. Es solitario, misterioso, posesivo, agresivo y se hace la víctima ante cualquier problema. No siente la menor culpa de haber abusado de una mujer. Tiene una relación casi edípica con su madre Eloísa quien es su aliada y confidente.
Hace cualquier cosa para que Ximena caiga en sus brazos.

Andrés Palacios es Zacarías Tellez

Técnico ganadero y encargado del rancho de los Lizárraga. Ama el campo y los animales. Tiene carácter y fuerte personalidad. Es amoroso, valiente, trabajador, humilde, centrado y tenaz.
Tiene una relación de pareja con Ximena, pero al regresar Aitana se le mueve la vida entera y cobra fuerza su primer amor. No está de acuerdo con los planes de Aitana, pero la apoya incondicionalmente.

andres apalacios.jpg

Andrés Palacios reveló un misterio de su personaje

Televisa

Mi verdad oculta telenovelas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
