Hermano de las HaAsh sufre accidente por colgar adornos navideños y termina en el hospital

Será una Navidad de medicamentos y estar en cama para el hermano de las cantantes Hanna y Ashley.

Steven sufrió un accidente casero por el cual sus hermanas tuvieron que llevarlo al hospital debido a la gravedad de las lesiones.

El dueto tuvo este año, en el plano artístico, su reto más grande: hacer una giran mundial con más de 100 conciertos en dos continentes: América y Europa.

Se llamó Ha*Ashville y ha sido la gira más larga en su historia. Terminaron los conciertos el 21 de noviembre con un show en Mérida y desde entonces se tomaron unas vacaciones para estar en casa.

Pero ahora, lo que parecían días de relajación y reposo, tienen una preocupación porque ellas serán las enfermeras de Steven.

¿Cómo fue el accidente de Steven, hermano de las HaAsh?

El hermano de las cantantes decidió dedicar la mañana de este martes 23 de noviembre a terminar de adornar la casa familiar en espera de la Navidad y para festejar la Noche Bueno.

En la parte del patio, colocó una escalera para subir al techo de dos aguas y colocar los adornos.

Sin embargo, hizo un mal cálculo del apoyo necesario para que la escalera soportara su peso y la puso demasiado inclinada.

En una cámara de seguridad quedó grabado el momento en el que la escalera resbala por la falta de un punto de apoyo y cede ante el peso de Steven que estaba a punto de llegar a lo más alto.

“Hoy nos toca ser enfermeras de mi hermano porque miren lo que le pasó por colgar los adornos de Navidad”, dice Ashley en un video que compartieron en redes sociales.

En las imágenes se ve a Steven en cama y con férula en el brazo mientras Ashey muestra los medicamentos que le recetaron y Hanna graba la escena.